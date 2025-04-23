Без присутствия в суде: новый закон грозит изъятием собственности иноагентов

В Уголовно-процессуальный кодекс внесены изменения. Новые нормы позволяют проводить суд без участия подсудимого, которого обвиняют в публичных призывах к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности, массовым беспорядкам, развязывании агрессивной войны, распространении фейков о вооруженных силах и их дискредитации, уничтожении или повреждении воинских захоронений и памятников, реабилитации нацизма. Юрист Андрей Бендер считает, что такие изменения необходимы были давно. В разговоре с ВФокусе Mail он объяснил, кого могут затронуть поправки, вступившие в силу.
По его словам, теперь у государства появилась возможность изъять у лиц, признанных в России иностранными агентами, имущество, которое они пытаются реализовать в обход законов и вывести средства на заграничные счета.
— Законы Российской Федерации ранее не предусматривали возможность изъятия данного имущества и его реализации. Данный законопроект позволяет сделать эти действия, то есть изъять и реализовать данное имущество и обратить его в пользу государства, — рассказал ВФокусе Mail Бендер.
Кроме этого, оскорблявшие участников СВО также могут попасть под изъятие собственности. Оно будет реализовано, а с полученных денег может быть выплачена компенсация. Подобная ситуация может возникнуть и при массовых беспорядках, если субъекту был причинен ущерб. А вот неплательщикам алиментов бояться нечего.
— Они не являются преступниками, они являются должниками. Как только возникает долг, их можно привлечь сначала к административной ответственности, и если они будут являться злостными неплательщиками, которые ранее были привлечены уже к административной ответственности, тогда уже можно говорить об уголовной ответственности, но этот закон о других категориях преступлений, — объяснил собеседник ВФокусе Mail.