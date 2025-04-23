Без присутствия в суде: новый закон грозит изъятием собственности иноагентов

— Они не являются преступниками, они являются должниками. Как только возникает долг, их можно привлечь сначала к административной ответственности, и если они будут являться злостными неплательщиками, которые ранее были привлечены уже к административной ответственности, тогда уже можно говорить об уголовной ответственности, но этот закон о других категориях преступлений, — объяснил собеседник ВФокусе Mail.