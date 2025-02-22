Без препятствий. Газовщикам дадут доступ в квартиры россиян

В России могут разрешить газовщикам без каких-либо препятствий входить в квартиры для проверок. Но на этой почве могут возникнуть различные спекуляции, считает член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин.
«Тут нужно учесть два момента: кто получает право входить в квартиру к человеку и на каком основании он это будет делать, — пояснил эксперт. — По Конституции, жилище человека неприкосновенно. И уж точно основанием для визита газовщиков не должны стать долги по платежам. Человек должен быть уверен, что к нему пришли именно специалисты, а не мошенники».
Авторы предлагаемого к рассмотрению законопроекта считают, что газовщики должны получить право беспрепятственно входить в квартиры, если ранее собственники или наниматели жилья их не впускали внутрь. Тогда в течение 12 дней суд вынесет решение, которое позволит сотрудникам газовой службы и судебным приставам войти в квартиру и осмотреть газовое оборудование. Ведь зачастую именно невозможность вовремя проверить газовую плиту или колонку может стать причиной ЧП.
«Очень важно, чтобы решение суда вступило в силу и попало к приставам, — добавляет Крохин. — Но пока непонятно, по какой причине это решение должно быть вынесено. Одно дело, если из-за действий или бездействия собственника жилья весь дом находится под угрозой. Тогда, конечно, важно, чтобы решение суда было получено оперативно, и эксперты вместе с приставами проверили объект. Но с другой стороны, нельзя допускать произвола, потому что уже ходят по домам некие “специалисты”, которых почти невозможно быстро проверить на предмет мошенничества».
Эксперт считает, что право беспрепятственно входить в квартиру по решению суда должно быть дано только после того, как газовщики не смогли попасть в квартиру и собственникам выдали соответствующее предписание. Если предписание не исполняется, нужно разбираться вместе с управдомами или старшими по подъезду: возможно, в квартире давно кто-то не живет или же владелец жилья находится на длительном лечении в больнице.
«Заходить в дом к человеку нужно только после неисполнения предписания, — говорит собеседник. — И это не должно быть ООО, это должна быть именно инспекция — либо специально созданная, либо Госжилинспекция после передачи ей соответствующих функций. Считаю, что истцом должен быть госорган, а исполнять решение суда должен пристав».
Новый законопроект планируется рассмотреть в первом чтении 25 февраля.