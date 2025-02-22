Без препятствий. Газовщикам дадут доступ в квартиры россиян

«Очень важно, чтобы решение суда вступило в силу и попало к приставам, — добавляет Крохин. — Но пока непонятно, по какой причине это решение должно быть вынесено. Одно дело, если из-за действий или бездействия собственника жилья весь дом находится под угрозой. Тогда, конечно, важно, чтобы решение суда было получено оперативно, и эксперты вместе с приставами проверили объект. Но с другой стороны, нельзя допускать произвола, потому что уже ходят по домам некие “специалисты”, которых почти невозможно быстро проверить на предмет мошенничества».