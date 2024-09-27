Без прав. Адвокат назвала последствия рождения ребенка вне брака

«И лишь в случае установления отцовства ребенок вне зависимости от того, заключали его родители брак или нет, получает все права детей, рожденных в официальном союзе, — пояснила эксперт. — Он может и получать алименты от отца, и быть наследником наравне с другими официальными наследниками, а отец имеет право участвовать в воспитании ребенка, давать или не давать разрешение на выезд за пределы РФ».