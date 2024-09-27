Без прав. Адвокат назвала последствия рождения ребенка вне брака

Пара, родившая ребенка вне брака, рискует оставить его без наследства, особенно если отец малыша не пожелает признать ребенка своим, сообщила aif.ru адвокат Екатерина Демченко.
В среднем около 22% детей в России рождаются в нашей стране у родителей, не узаконивших отношения, подсчитал Росстат. Такой опрометчивый шаг чреват последствиями, предупреждает эксперт.
«Во-первых, после рождения малыша необходимо устанавливать отцовство, — уточнила Демченко. — Без этого ребенок не имеет никакого юридического отношения к своему биологическому отцу. Если в ЗАГС пришла одна мать, то ребенку присваивается ее фамилия, отчество записывается с ее же слов. Тогда ребенок и его отец не имеют никаких юридических прав и обязанностей по отношению друг к другу».
«И лишь в случае установления отцовства ребенок вне зависимости от того, заключали его родители брак или нет, получает все права детей, рожденных в официальном союзе, — пояснила эксперт. — Он может и получать алименты от отца, и быть наследником наравне с другими официальными наследниками, а отец имеет право участвовать в воспитании ребенка, давать или не давать разрешение на выезд за пределы РФ».
Самый простой способ установить отцовство — чтобы папа пришел вместе с матерью в ЗАГС и записал ребенка на себя, отметила эксперт. Но не всегда мужчина на это согласен.
«Тогда отцовство устанавливают в судебном порядке после получения результатов генетической экспертизы и изучения всех обстоятельств дела, — рассказала собеседница. — Поэтому для матери и ребенка наилучшим вариантом будет рождение последнего в официальном брачном союзе».
Отметим, что вне зависимости от статуса россияне могут рассчитывать на господдержку при рождении ребенка. Ранее юрист перечисляла, какие именно выплаты и кому полагаются.