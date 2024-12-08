Без побочек. Учёные нашли сладкие белки, которые не навредят и диабетикам

«Согласно данным Международной диабетической федерации, в 2021 году во всем мире 537 млн человек страдало сахарным диабетом. К 2030 году прогнозируется прирост до 643 млн, а к 2045 году — до 783 млн человек, — говорит сотрудник Российского университета медицины, преподаватель кафедры фармакологии МГМСУ имени А. И. Евдокимова Алексей Фоменко. — Известно, что основная причина развития сахарного диабета — это повышенный индекс массы тела и ожирение. В 2022 году по всему миру 2,5 млрд человек было с повышенным индексом массы тела, из них 890 млн человек имело ожирение. С 1990 года показатели ожирения среди взрослых увеличились более чем вдвое, а среди подростков — в четыре раза. Помимо гиподинамии, генетической предрасположенности, различных гормональных и метаболических нарушений, особое место в структуре развития ожирения занимает нарушение питания и злоупотребление сахаром».