Без побочек. Учёные нашли сладкие белки, которые не навредят и диабетикам

Сладкоежки, ликуйте! Вскоре вы сможете объедаться сладким без всякого страха за свою фигуру и уровень глюкозы в крови. Вместо химических сахарозаменителей вскоре появится возможность применения инновационных абсолютно натуральных подсластителей — белков, которые в тысячу раз слаще сахара. Ученые научились их выделять из тропических растений. Подробнее об уникальном продукте aif.ru рассказали эксперты, участвующие в исследовании сладкого белка.
Жизнь, как известно, не сахар. И чтобы как-то вынести ее тяготы, многие из нас грешат тем, что слишком сильно налегают на сладкое. Там конфетка, здесь батончик, после еды — чаек с тремя ложками сахара, а в итоге злоупотребление сладким стало социально значимой проблемой, поскольку это способствует формированию различных метаболических нарушений.
Ведет к ожирению и диабету
«Согласно данным Международной диабетической федерации, в 2021 году во всем мире 537 млн человек страдало сахарным диабетом. К 2030 году прогнозируется прирост до 643 млн, а к 2045 году — до 783 млн человек, — говорит сотрудник Российского университета медицины, преподаватель кафедры фармакологии МГМСУ имени А. И. Евдокимова Алексей Фоменко. — Известно, что основная причина развития сахарного диабета — это повышенный индекс массы тела и ожирение. В 2022 году по всему миру 2,5 млрд человек было с повышенным индексом массы тела, из них 890 млн человек имело ожирение. С 1990 года показатели ожирения среди взрослых увеличились более чем вдвое, а среди подростков — в четыре раза. Помимо гиподинамии, генетической предрасположенности, различных гормональных и метаболических нарушений, особое место в структуре развития ожирения занимает нарушение питания и злоупотребление сахаром».
Чем подсластить?
Для решения этой проблемы пищевая промышленность уже давно ведет поиск новых подсластителей и сахарозаменителей. Большинство из таких веществ, присутствующих сегодня на рынке, имеет углеводную основу природного или синтетического происхождения. По индексу сладости они либо идентичны сахару, либо в несколько раз превышают его.
Тогда в ход пошли подсластители не углеводной природы, что слаще сахара в сотни и тысячи раз. Эти химически синтезированные вещества входят сегодня в состав многих готовых продуктов питания, например, газировки, сладкого батончика и даже жевательной резинки.
По словам эксперта, помимо интенсивной сладости, их отличает низкие калорийность и гликемический индекс, безопасность для зубов и длительный срок хранения. Но у них есть и свои недостатки: наличие послевкусия, ограничение в дозировке и в способах кулинарной обработки (как правило, химические подсластители не выдерживают длительного нагревания).
Поэтому поиск универсальных подсластителей продолжался. И вот наконец ученые нашли подходящую замену среди натуральных веществ. Уникальный ингредиент — сладкий белок — первоначально был выделен из дикорастущих тропических фруктов. Один из них — тауматин — уже внедрен в пищевую промышленность в нескольких странах. Сейчас изучаются два других рекомбинантных белка: монелин и браззеин.
Я сам обманываться рад
Механизм возникновения сладкого вкуса, как рассказал сотрудник Российского университета медицины Филипп Соколов, крайне интересен. В 1999 году были открыты рецепторы, чувствительные к сладкому вкусу — T1R2 и T1R3, они относятся к семейству G-protein-coupled receptors. Когда сладкие белки, например, монелин или браззеин, взаимодействуют с этими рецепторами, в клетке активируется путь, вызывающий электрический сигнал, который интерпретируется мозгом, как чувство сладости.
Таким образом, сладкий белок способен заменить сахар в привычных продуктах и предложить здоровую альтернативу людям, страдающим сахарным диабетом и следящим за весом. Благодаря своим уникальным свойствам эти белки в несколько тысяч раз слаще сахара, не вызывают инсулинового отклика и на вкус почти неотличимы от сахара.
Одна из отечественных компаний еще несколько лет назад начала работать над проектом по разработке сладких белков. Сначала были проведены эксперименты на животных, которые доказали, что сладкие белки не обладают токсичностью, мутагенностью, онкогенностью, не дают аллергенных эффектов и не вызывают значимого изменения состава микробиоты по сравнению с контрольной группой.
Этим летом продукт на основе монелина и браззеина уже был сертифицирован, но чтобы еще раз подтвердить его безопасность и потенциальную пользу, были проведены дополнительные клинические исследования на добровольцах. О результатах этого совместного проекта с Российским университетом медицины говорили на Конгрессе молодых ученых, недавно прошедшем в Сочи.
Безопасность доказана
"С того момента, как выяснилось, что сладкий вкус могут вызывать не только вещества на углеводной основе, пищевая промышленность обратила свое внимание на полипептиды.
Сегодня активно изучается семь сладких белков — это браззеин, пентадин, монелин, мабинлин, куркулин, тауматин и миракулин. География их распространения — это тропики, — рассказывает сотрудник Российского университета медицины Филипп Соколов. — Тауматин уже введен в пищевую промышленность нескольких стран. Близкими его аналогами являются браззеин и монелин. На территории Российской Федерации они зарегистрированы как пищевые ингредиенты. Монелин добывается из растения Dioscoreophyllum cumminsii. Вещество представляет собой двухцепочечный полипептид. Браззеин же — сладкий белок из растения Pentadiplandra brazzeana-одноцепочечный полипептид. По вкусу и ощущению сладости он ближе всего из сладких белков приближен к сахару".
Ученый рассказал, что была разработана особая технология биотехнологического способа получения браззеина при помощи штаммов микроорганизмов, что делает продукт полностью экологичным. К тому же браззеин в исследованиях доказал свою термостабильность, что делает его пригодным для производства большинства продуктов.
Все эти данные были получены в результате исследования, проведенного базе Российского университета медицины и Клинического медицинского центра «Кусково» с участием 60 добровольцев (28 мужчин и 32 женщин).
Как рассказал Филипп Соколов, научно-исследовательская работа была выполнена в полном объеме, все цели и задачи были достигнуты. Исследование интегральных показателей продемонстрировало полную безопасность белка браззеина. Не было отмечено негативного влияния как на психологический статус участников эксперимента, так и на углеводный обмен, а также массу тела и состояние органов ЖКТ. Сладко жить теперь никому не запретишь!