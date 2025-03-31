Без пения птиц: как предотвратить потерю слуха

Многие люди до поры до времени не замечают, что у них начал ослабевать слух, и упускают время, когда с болезнью еще можно справиться. На ранней стадии болезни можно одолеть, но в запущенном состоянии их трудно, а то и вовсе невозможно вылечить, заявляет врач-отоларинголог, сурдолог Борис Эдуардович Аванесов. Примеров тому очень много. Поэтому важно не упустить драгоценный шанс и вовремя обратиться к специалисту. Но как тогда понять, что мы теряем слух? По каким симптомам это можно определить? Вопросы, которые волнуют многих читателей. Их я задаю эксперту.