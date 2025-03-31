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Без пения птиц: как предотвратить потерю слуха

Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году почти 2,5 миллиарда человек будут страдать от проблем со слухом, а 700 миллионов человек будут нуждаться в реабилитации в связи с потерей слуха.

Источник: https://ru.freepik.com

Многие люди до поры до времени не замечают, что у них начал ослабевать слух, и упускают время, когда с болезнью еще можно справиться. На ранней стадии болезни можно одолеть, но в запущенном состоянии их трудно, а то и вовсе невозможно вылечить, заявляет врач-отоларинголог, сурдолог Борис Эдуардович Аванесов. Примеров тому очень много. Поэтому важно не упустить драгоценный шанс и вовремя обратиться к специалисту. Но как тогда понять, что мы теряем слух? По каким симптомам это можно определить? Вопросы, которые волнуют многих читателей. Их я задаю эксперту.

— Слух не теряется сразу, за один день. Такое может произойти только из-за сильной травмы головы. Потеря слуха происходит медленно, незаметно. Человек может испытывать незначительный дискомфорт в общении с людьми и долго не обращать на это никакого внимания, считая, что с ним все в порядке, — рассказывает Борис Аванесов. — Но потом может наступить момент, когда он начинает осознавать, что без слухового аппарата ему не обойтись.

Медики называют несколько признаков, по которым каждый может понять, что у него начались проблемы со слухом. Если вы столкнулись хотя бы с одним из них, записывайтесь на прием к специалисту, советует эксперт.

— В тихой домашней обстановке, возможно, вы хорошо слышите, о чем говорят близкие люди. Но, выйдя на улицу, можете столкнуться с неразборчивостью речи окружающих, из-за чего вам приходится их переспрашивать. Это может быть первым сигналом о начавшихся проблемах со слухом. Обязательно нужно обратить на это внимание, — говорит эксперт.

Второй момент, это усталость во время разговора или просмотра телевизора. Если раньше просмотр телепередач не вызывал дискомфорта, то теперь это может привести к усталости, напряжению. Причина дискомфорта в том, что вы стали слышать отдельные слова и фразы очень плохо, и вам приходится напрягаться, чтобы расслышать и понять их смысл.

Третий момент — могут исчезнуть привычные фоновые звуки. Например, шум за окном, пение птиц, речь близких, когда собираетесь всей семьей вместе. Исчезновение фонового шума тоже является признаком того, что вы начали терять слух.

— Или у вас вдруг появился звон в ушах, — продолжает Борис Эдуардович. — Да, звон в ушах может возникнуть из-за возрастной тугоухости. Но могут быть и другие причины. Например, травма головы, о которой вы уже успели забыть. Или та же акустическая травма.

По словам эксперта, инфекционные болезни, например грипп или острые респираторные заболевания, тоже могут вызвать проблемы со слухом.

— У потери слуха могут быть разные причины, — говорит доктор. — Проблемы со слухом могут появиться, когда звуки с трудом проникают через наружное или среднее ухо. Такое может случиться из-за инфекций, серных пробок, повреждений барабанной перепонки. Тугоухость может развиться также и после повреждения внутреннего уха или нервов, которые передают звуковые сигналы в мозг. Этот вид глухоты связан с возрастными изменениями.

Среди опасных симптомов, которые требуют немедленного обращения к врачу, Борис Эдуардович назвал сильную боль в ухе, которая сопровождается высокой температурой, головокружение, нарушение координации на фоне ухудшения слуха, гнойные выделения из уха, внезапная утрата слуха на одно ухо, постоянный шум в ушах. Любой из этих симптомов должен заставить вас записаться на прием к отоларингологу, отметил эксперт.

Чтобы уберечь слух от возможных проблем, Эдуард Аванесов советует избегать громких звуков.

Лучше использовать ушные вкладыши вблизи источников чрезмерного шума, реже использовать аудиоустройства, беречь себя от простудных заболеваний, регулярно проверять слух.

Ранняя диагностика и своевременное лечение могут предотвратить потерю слуха, напомнил доктор.

ПРИЧИНЫ ПОТЕРИ СЛУХА.

  • Воздействие сильного шума;
  • Естественное старение;
  • Наследственность;
  • Травма головы;
  • Лекарственные препараты, негативно влияющие на слух;
  • Болезни.

КСТАТИ.

Каждый десятый человек в мире имеет различные проблемы со слухом. Сильный шум — в числе основных причин потери слуха. Шум также ослабляет иммунитет человека. Исследования показали, что при громкости звука выше 65 децибел значительно учащается пульс, а 90 децибел и выше провоцируют тахикардию. Проблема — серьезная. По этому следует избегать сильных источников шума, а пользоваться наушниками нужно на умеренной громкости.