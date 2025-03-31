Без пения птиц: как предотвратить потерю слуха

Многие люди до поры до времени не замечают, что у них начал ослабевать слух, и упускают время, когда с болезнью еще можно справиться. На ранней стадии болезни можно одолеть, но в запущенном состоянии их трудно, а то и вовсе невозможно вылечить, заявляет врач-отоларинголог, сурдолог Борис Эдуардович Аванесов. Примеров тому очень много. Поэтому важно не упустить драгоценный шанс и вовремя обратиться к специалисту. Но как тогда понять, что мы теряем слух? По каким симптомам это можно определить? Вопросы, которые волнуют многих читателей. Их я задаю эксперту.
— Слух не теряется сразу, за один день. Такое может произойти только из-за сильной травмы головы. Потеря слуха происходит медленно, незаметно. Человек может испытывать незначительный дискомфорт в общении с людьми и долго не обращать на это никакого внимания, считая, что с ним все в порядке, — рассказывает Борис Аванесов. — Но потом может наступить момент, когда он начинает осознавать, что без слухового аппарата ему не обойтись.
Медики называют несколько признаков, по которым каждый может понять, что у него начались проблемы со слухом. Если вы столкнулись хотя бы с одним из них, записывайтесь на прием к специалисту, советует эксперт.
— В тихой домашней обстановке, возможно, вы хорошо слышите, о чем говорят близкие люди. Но, выйдя на улицу, можете столкнуться с неразборчивостью речи окружающих, из-за чего вам приходится их переспрашивать. Это может быть первым сигналом о начавшихся проблемах со слухом. Обязательно нужно обратить на это внимание, — говорит эксперт.
Второй момент, это усталость во время разговора или просмотра телевизора. Если раньше просмотр телепередач не вызывал дискомфорта, то теперь это может привести к усталости, напряжению. Причина дискомфорта в том, что вы стали слышать отдельные слова и фразы очень плохо, и вам приходится напрягаться, чтобы расслышать и понять их смысл.
Третий момент — могут исчезнуть привычные фоновые звуки. Например, шум за окном, пение птиц, речь близких, когда собираетесь всей семьей вместе. Исчезновение фонового шума тоже является признаком того, что вы начали терять слух.
— Или у вас вдруг появился звон в ушах, — продолжает Борис Эдуардович. — Да, звон в ушах может возникнуть из-за возрастной тугоухости. Но могут быть и другие причины. Например, травма головы, о которой вы уже успели забыть. Или та же акустическая травма.
По словам эксперта, инфекционные болезни, например грипп или острые респираторные заболевания, тоже могут вызвать проблемы со слухом.
— У потери слуха могут быть разные причины, — говорит доктор. — Проблемы со слухом могут появиться, когда звуки с трудом проникают через наружное или среднее ухо. Такое может случиться из-за инфекций, серных пробок, повреждений барабанной перепонки. Тугоухость может развиться также и после повреждения внутреннего уха или нервов, которые передают звуковые сигналы в мозг. Этот вид глухоты связан с возрастными изменениями.
Среди опасных симптомов, которые требуют немедленного обращения к врачу, Борис Эдуардович назвал сильную боль в ухе, которая сопровождается высокой температурой, головокружение, нарушение координации на фоне ухудшения слуха, гнойные выделения из уха, внезапная утрата слуха на одно ухо, постоянный шум в ушах. Любой из этих симптомов должен заставить вас записаться на прием к отоларингологу, отметил эксперт.
Чтобы уберечь слух от возможных проблем, Эдуард Аванесов советует избегать громких звуков.
Ранняя диагностика и своевременное лечение могут предотвратить потерю слуха, напомнил доктор.
ПРИЧИНЫ ПОТЕРИ СЛУХА.
- Воздействие сильного шума;
- Естественное старение;
- Наследственность;
- Травма головы;
- Лекарственные препараты, негативно влияющие на слух;
- Болезни.
КСТАТИ.
Каждый десятый человек в мире имеет различные проблемы со слухом. Сильный шум — в числе основных причин потери слуха. Шум также ослабляет иммунитет человека. Исследования показали, что при громкости звука выше 65 децибел значительно учащается пульс, а 90 децибел и выше провоцируют тахикардию. Проблема — серьезная. По этому следует избегать сильных источников шума, а пользоваться наушниками нужно на умеренной громкости.