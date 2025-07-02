Без пармезана и хамона. В Турции растет число заражений ящуром

На самом деле ситуация с ящуром осложнилась в Европе и Турции еще в начале 2025 года. В Германии в январе зарегистрировали первый за последние 37 лет случай вспышки ящуров на ферме Бранденбурга в районе Меркиш-Одерланд, где содержали водяных буйволов. После этой информации Россельхознадзор запретил сертификацию и ввоз животных, а также мяса и молочных продуктов из ЕС в Россию. А у туристов на границе стали изымать хамон и пармезан.