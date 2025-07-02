Без пармезана и хамона. В Турции растет число заражений ящуром

В Турции закрыли все животноводческие рынки из-за роста числа заражений ящуром. Неужели в Турции действительно ящур? Правда — а еще в Евросоюзе.
Опасный сыр
Ящур — это острое вирусное заболевание, которое поражает в основном крупный рогатый скот. Но может передаваться и человеку — при употреблении не обработанного термически мяса, молока, а также при контакте с больными животными.
Особенность данного заболевания — характерные поражения кожи и слизистых: появляются высыпания в виде пузырьков, которые потом превращаются в язвы, особенно много их во рту, из-за чего человеку становится трудно есть. Лечения от этого заболевания нет. Госпитализация обязательна, но врачи просто снимают симптомы и контролируют состояние.
На самом деле ситуация с ящуром осложнилась в Европе и Турции еще в начале 2025 года. В Германии в январе зарегистрировали первый за последние 37 лет случай вспышки ящуров на ферме Бранденбурга в районе Меркиш-Одерланд, где содержали водяных буйволов. После этой информации Россельхознадзор запретил сертификацию и ввоз животных, а также мяса и молочных продуктов из ЕС в Россию. А у туристов на границе стали изымать хамон и пармезан.
Везут с Украины
«Одной из причин появления ящура является бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории Европейского союза. Наиболее вероятным путем его возникновения является маршрут Турция — Украина — Польша — Германия», — сообщается на сайте Россельхознадзора. В ведомстве отмечают, что вирус ящура, выявленный в Германии, относится к серотипу, обнаруженному в Турции в декабре 2024 года.
Еще одна версия — вирус ящура мог попасть в Евросоюз вместе с танками, которые туда поставляют на ремонт с Украины. Уже в апреле вспышки перекинулись на Венгрию и Словакию. И соседние с ними страны сразу же усилили контроль на границах.
В Россельхознадзоре отмечают, что по схожему сценарию происходило распространение вируса чумы мелких жвачных животных в странах Евросоюза (в т. ч. Румынии). Самый восточный очаг чумы мелких жвачных был зарегистрирован в уезде Тулча в Румынии, который напрямую граничит с Измаильским районом Одесской области Украины. На территории Украины сейчас фактически не работает ветеринарная служба, а контрабанда процветает, в том числе через морской порт Одессы.
Как не заразиться?
«Ящур по-английски — hand-foot-and-mouth заболевание (“рука-нога-рот”), вызывается пикронавирусом. Это родственник полиовируса, того, что вызывает полиомиелит. Вирус прекрасно выживает в почве», — отмечает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Для человека в качестве профилактики заражения важно не употреблять сырую мясную и молочную продукцию животных, которые могли быть заражены. При термообработке вирус погибает. Так что туристам, оправляющимся в Турцию, лучше воздержаться от употребления колбас, хамона, пармезана и других сыров, прочей продукции животноводства. Кипяченое молоко, тщательно прожаренный шашлык уже безопасны.