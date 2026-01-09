Без отказов и скрытых удержаний: как в России изменятся правила бронирования гостиниц с 2026 года

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые правила оказания гостиничных услуг. Теперь заселиться в отель можно будет не только по внутреннему паспорту, но и по загранпаспорту или даже водительским правам. Изменения затронут порядок бронирования, возврата оплаты и взаимодействия с онлайн-агрегаторами. О том, как можно будет заселиться в гостиницу, — в материале «Известий».