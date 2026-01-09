Без отказов и скрытых удержаний: как в России изменятся правила бронирования гостиниц с 2026 года

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые правила оказания гостиничных услуг. Теперь заселиться в отель можно будет не только по внутреннему паспорту, но и по загранпаспорту или даже водительским правам. Изменения затронут порядок бронирования, возврата оплаты и взаимодействия с онлайн-агрегаторами. О том, как можно будет заселиться в гостиницу, — в материале «Известий».
Новые правила для гостиниц России в 2026 году: что меняется для туристов
С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые правила оказания гостиничных услуг, утвержденные правительством. Документ заменит действующий регламент и установит единые требования для гостиниц, апарт-отелей, хостелов и других средств размещения, в том числе в части взаимодействия с онлайн-агрегаторами.
Ключевые изменения касаются унификации требований к договорам, правил отмены бронирования, а также перечня документов, удостоверяющих личность.
С марта 2026 года гостиницы будут обязаны принимать для заселения не только внутренний паспорт гражданина РФ, но и заграничный. Отказ в размещении по причине отсутствия внутреннего паспорта будет считаться нарушением законодательства.
— Российский паспорт — это не единственный документ, который удостоверяет личность на территории Российской Федерации. Загранпаспорт тоже можно будет предоставить, и должны будут заселить. Вот такой отказ будет неправомерен, — указала в разговоре с «Известиями» юрист, член Гильдии риелторов Москвы, член комитета Российской Гильдии Риэлторов по GR Алла Георгиева.
Одно из главных нововведений — возможность заселяться в отели по водительским правам. Это правило начнет действовать с января 2026 года. Также изменения отменяют практику негарантированного бронирования, когда бронь аннулировали, если гость не приехал к определенному часу. Теперь гостиница обязана ждать клиента в течение суток с момента планируемого заезда до расчетного часа следующего дня и не может отменить бронь в этот период.
По-новому прописан и порядок отмены брони самим туристом: при отказе от размещения до дня заезда оплата возвращается полностью. Если гость сообщает поздно, опаздывает или не появляется, с него могут удержать не более стоимости одних суток проживания. При этом отказать в размещении отель вправе только с возмещением причиненного ущерба в установленном законом порядке.
С марта 2026 года все гостиницы и другие средства размещения должны быть внесены в специальный реестр, иначе их нельзя будет бронировать через онлайн-агрегаторы. Это призвано сделать рынок более прозрачным и усилить защиту потребителей. В информации об услугах теперь обязательно указываются площадь номера, условия и сроки отмены брони, а в договоре — порядок возврата предоплаты.
С 2026 года отели освобождаются от обязанности обеспечивать постояльцев кипятком, но при этом должны по запросу выдавать тонометр. При этом сохраняется требование бесплатно вызывать скорую помощь, предоставлять аптечку, передавать гостю корреспонденцию и будить его по просьбе.
Отказ в заселении и возврат средств: куда обращаться туристам
В случае отказа в заселении или невозврата денежных средств туристу доступны несколько механизмов защиты. Наиболее оперативным способом остается обращение к онлайн-агрегатору, через который была оформлена бронь, поскольку такие площадки зачастую способны быстрее урегулировать спор между клиентом и гостиницей.
Как пояснила юрист, в обращении следует указать, что отказ в размещении был мотивирован предъявлением загранпаспорта, что не является законным основанием для отказа.
Если добиться оперативного результата не удается, гражданин вправе обращаться в надзорные и правоохранительные органы. Выбор инстанции зависит от характера нарушения и поставленной цели — возврата средств, фиксации правонарушения или проведения проверки.
— В Роспотребнадзор можно подать жалобу через сайт или лично, указав, что нарушаются права как потребителя. В управление МВД по вопросам миграции — с акцентом на нарушение миграционного учета. В прокуратуру — при наличии признаков нарушения законодательства, — отметила Алла Георгиева.
При удержании денежных средств без законных оснований спор может выходить за рамки гражданско-правовых отношений. В случае причинения значительного ущерба действия гостиницы могут получить уголовно-правовую оценку, поскольку денежные средства относятся к имуществу.
Проблемы с бронированием гостиниц
Правовая позиция туриста усиливается тем, что бронирование считается заключением договора оферты. Отказ от исполнения такого договора допускается только с возмещением понесенных расходов.
— Когда человек бронирует номер, заключается договор оферты. Если происходит отказ, он должен быть с возмещением расходов — это не только бронь, но и такси, и иные траты, связанные с заселением, — отмечает Георгиева.
В случае судебного разбирательства турист вправе требовать:
— возврат стоимости проживания;
— компенсацию морального вреда;
— возмещение судебных и сопутствующих расходов;
— штраф в размере 50% от присужденной суммы за нарушение закона о защите прав потребителей.
Эксперты подчеркивают, что судебный путь остается самым длительным, но потенциально наиболее выгодным. Вместе с тем туристу следует учитывать сроки рассмотрения дел и возможные задержки при исполнении судебных решений.
Контроль гостиничных услуг в России
Основным контролирующим органом в сфере соблюдения новых правил, как и в целом в области защиты прав потребителей гостиничных услуг, останется Роспотребнадзор. Эта служба уполномочена проводить как плановые, так и внеплановые проверки, выдавать предписания и налагать штрафы за нарушения. Ее полномочия весьма широки.
— У Роспотребнадзора самые широкие полномочия: от предписаний до приостановления деятельности на срок до 90 суток. Поэтому именно этот орган остается ключевым регулятором, — отмечает Георгиева.
Также свои контрольные функции сохранят другие ведомства. Министерство внутренних дел будет осуществлять надзор в области миграционного учета, включая корректность приема данных при заселении по загранпаспортам. Федеральная налоговая служба продолжит контролировать соблюдение правил денежных расчетов.
Органы местного самоуправления сохранят ответственность за соблюдение требований в сфере благоустройства территорий, пожарной безопасности и других локальных норм.
Вместе с тем ключевая роль в реагировании на жалобы туристов, связанные с новыми правилами бронирования и заселения, останется за Роспотребнадзором, который обладает наиболее широкими надзорными полномочиями в сфере защиты прав потребителей. С введением конкретизированных требований его функции как основного контролирующего органа в потребительском сегменте усиливаются.
Реформа правил оказания гостиничных услуг, которая начнет действовать в 2026 году, направлена на систематизацию отрасли и повышение уровня защиты туристов. Закрепление единых процедур, утверждение перечня допустимых документов и формирование понятного механизма ответственности должны сократить число спорных ситуаций, ранее возникавших из-за правовой неопределенности.