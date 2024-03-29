Без нервов: как успокоиться во время публичного выступления

Еще одна причина нервозности — стремление к перфекционизму, то есть к желанию сделать все идеально и стоять на своем во время выступления. Вместо того, чтобы стараться быть во всем правым, нужно пытаться установить контакт с аудиторией. Важнее связь с людьми, а не совершенство.