Без нервов: как успокоиться во время публичного выступления

Каждый хотя бы раз в жизни испытывал волнение во время публичных выступлений, будь то чтение доклада перед большой аудиторией или обычное собеседование при приеме на работу. Оказалось, 70% населения Земли нервничают во время подобных мероприятий.
Откуда берется волнение во время выступления перед публикой?
По словам Мэтта Абрахамса, у подавляющего большинства людей беспокойство возникает из-за сосредоточения на желаемом результате. В этом нет ничего плохого, но это переключает внимание на будущее, поэтому не дает сосредоточиться на настоящем и успокоиться.
Еще одна причина нервозности — стремление к перфекционизму, то есть к желанию сделать все идеально и стоять на своем во время выступления. Вместо того, чтобы стараться быть во всем правым, нужно пытаться установить контакт с аудиторией. Важнее связь с людьми, а не совершенство.
Важно знать, что даже уверенные люди испытывают волнение перед выступлениями. Абрахамс дал семь советов, как избавиться от тревожности во время таких мероприятий.
1. Практикуйте глубокое дыхание
Когда люди волнуются, их речь зачастую становится быстрее. Глубокое дыхание — лучший способ это исправить. Оно снижает частоту сердечных сокращений и уровень кортизола — гормона стресса.
Главное правило — выдох должен быть в два раза длиннее вдоха.
2. Если вы дрожите, действуйте целенаправленно
Многие люди от волнения как бы сжимаются, пытаясь стать незаметными, и начинают дрожать. Это происходит из-за действия адреналина — гормона, отвечающего за возникновение тревоги, страха и стресса.
Абрахамс советует вступать в разговор с аудиторией и использовать жестикуляцию, так как в таком случае адреналин начнет распадаться, и вы чувствуете себя спокойнее.
3. Пейте теплую воду
Сухость во рту — естественная реакция организма на волнение и стресс. Абрахамс советует выпить воды перед выступлением, съесть леденец или воспользоваться жевательной резинкой без сахара. Это все поможет активизировать работу слюнных желез, которые предотвратят неприятные проявления нервозности.
4. Подержите в руках что-то холодное
Когда вы испытываете стресс, сердцебиение учащается, из-за чего по венам и капиллярам проходит больше крови, кожные покровы начинают краснеть, а температура тела повышается.
В таком случае возьмите в руки что-нибудь холодное. Это снизит температуру тела и вернет кожным покровам естественный цвет.
5. Если вы запнулись, повторите последнее, что вы сказали
По словам Абрахамса, когда человек запинается, в голове часто появляется пустота. Есть два способа от нее избавиться.
Первый способ — повторить последнее, что вы сказали. Это освежит память и позволит продолжить выступление.
Второй способ — отвлечь аудиторию. Задайте людям вопрос. Пока они будут думать над ответом, у вас появится время вспомнить то, о чем вы говорили.
6. Ищите привычную обстановку
Вспомните ситуации, когда вы чувствуете себя немного увереннее, и старайтесь чаще попадать в них. Это не обязательно должно быть связано с работой — подойдет, например, блог, который вы ведете, или виртуальные выступления с обращением к вашей аудитории в Сети.
7. Найдите союзников
Общение — это навык, который может развить каждый. Перед выступлением пообщайтесь с коллегами, которые так же, как и вы, волнуются. Это может оказать положительный эффект и убрать нервозность.
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