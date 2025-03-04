Без мяса и молока. Как пост влияет на здоровье человека

Вместе с тем пост полезен не для всех. С особой осторожностью к нему нужно подходить людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, подросткам, пожилым. Также пост не подходит для тех, у кого ослаблен иммунитет, есть серьезные заболевания (например, сахарный диабет, болезни желудка, кишечника и сердечно-сосудистой системы).