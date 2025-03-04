Без мяса и молока. Как пост влияет на здоровье человека

В ведомстве напомнили, что пост предполагает исключение из рациона мяса и продуктов животного происхождения (яйца, творог, масло, молоко и другие молочные продукты). Есть можно любые овощи, грибы, фрукты, крупы, бобовые, макароны, хлеб и другую постную выпечку. Также запрет не распространяется на орехи, сухофрукты и ягоды.
Медицинские исследования показывают, что пост в целом полезен для здоровья. Это связано с временным отказом от животных жиров, а также употреблением растительных масел. Низкокалорийное питание улучшает общее самочувствие, работу сердечно-сосудистой системы и показатели артериального давления.
Также пост полезен для эндокринной системы и иммунитета. Такие ограничения снижают содержание жира в организме, инсулина и глюкозы в крови. Кроме того, соевые продукты, которые часто едят во время поста, помогают снизить секрецию холестерина в печени, что приводит к снижению общего уровня холестерина.
Также постящиеся едят много каш, овощей и фруктов, а они помогают восполнить недостаток минералов и витаминов в организме. В этой пище много клетчатки, которая помогает пищеварению и поддерживает здоровье кишечника.
Вместе с тем пост полезен не для всех. С особой осторожностью к нему нужно подходить людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, подросткам, пожилым. Также пост не подходит для тех, у кого ослаблен иммунитет, есть серьезные заболевания (например, сахарный диабет, болезни желудка, кишечника и сердечно-сосудистой системы).
Если есть слишком много зелени и овощей, особенно сырых, может развиться дискинезия желчевыводящих путей. Также эти продукты могут привести к проблемам с работой ЖКТ, тяжести, вздутию, диарее. Квашеная капуста в большом количестве может вызвать обострение язвенной болезни.
«Пищу надо принимать так, чтобы не возникало чувства переполнения желудка, дискомфорта. Как и любые резкие изменения в режиме питания, пост может принести вред, если он проводится без должной подготовки», — отметили эксперты.
Перед тем, как начать ограничивать себя в питании, они рекомендуют посоветоваться с врачом и узнать, подходят ли вам запреты. Из-за медицинских показаний можно смягчить пост или отказаться от него.
Ранее о пользе и возможном вреде таких ограничений рассказала гастроэнтеролог, нутрициолог, старший преподаватель Пироговского Университета Екатерина Титова.