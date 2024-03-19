«Без кранов и лесов»: более ста лет назад появилась башня Шухова

19 марта 1922 года в Москве на Шаболовке было завершено строительство самой большой башни в стране — 150-метровой гиперболоидной конструкции по проекту архитектора и изобретателя Владимира Шухова. В этот же день через установленные на башне радиопередатчики началась работа Московской радиотелеграфной станции.
По проектам «русского Леонардо» в стране создано более 500 сооружений. Рассказываем о самых известных произведениях Владимира Шухова.
Башня на Шаболовке
Летом 1896 года мир впервые познакомился с творением Владимира Шухова на Всероссийской промышленной и художественной выставке, которая проходила в Нижнем Новгороде. Для нее архитектор построил восемь павильонов с сетчатым покрытием и гиперболоидную башню, которая стала отличительной чертой Шухова.
Она была популярна не только среди горожан. Так, владелец стекольных заводов и фабрик, а также меценат, дипломат и благотворитель Юрий Нечаев-Мальцев приобрел башню после завершения выставки и отвез ее к себе в имение Полибино (Липецкая область). Конструкция стоит там и в настоящее время.
ГУМ
Главный универсальный магазин (ГУМ), расположенный напротив Кремля в Москве, также не обошелся без Владимира Шухова. Стеклянная крыша строения — дело рук архитектора.
Мастер применил новаторский подход для перекрытий зданий. На строительство крыши ГУМа ушло 800 тонн металла, однако, несмотря на такой большой вес материалов, она получилась полукруглой и ажурной, что придает ей легкость и утонченность.
ГМИИ имени А. С. Пушкина
Поскольку залы Государственного музея изобразительного искусства имени А. С. Пушкина должны были освещаться естественным светом, а не искусственным, перед Шуховым встала сложная задача. Но архитектор с ней блестяще справился!
Он создал прочные перекрытия кровли, состоящие из металла из стекла. Через такую крышу могут свободно поступать солнечные лучи. Эту трехъярусную конструкцию до сих пор называют памятником гению инженерии.
Киевский вокзал
Строительство Киевского вокзала в Москве длилось с 1914 по 1918 год в условиях нехватки металла и рабочей силы.
Застекленное пространство над платформами после завершения работы имело длину 230 метров, что сделало его крупнейшем в Европе. Козырек вокзала представлял собой металло-стеклянное перекрытие, опирающееся на стальные арки. Общий вес конструкции составляет 1300 тонн.
Башня на Оке
В 1929 году про проекту Шухова на низком берегу Оки между Богородском и Дзержинском были установлены единственные в мире многосекционные гиперболоидные башни опоры линий электропередач (ЛЭП). Из трех изначально созданных пар конструкций до наших дней сохранилась только одна.
Гостиница «Метрополь»
Для гостиницы «Метрополь», находящейся в центре Москвы, Шухов разработал несущие конструкции башни и ее стеклянный трехслойный потолок над большим залом ресторана здания.
Самый прочный верхний слой «пирога» из стекла спасает от ветра и снега и свободно пропускает свет в ресторан. Средний купол выполняет роль защиты нижнего слоя от грязи и пыли.
АРМА
При участии Владимира Шухова также строился и Московский газовый завод (бывший завод газгольдеров Букье и Гольдсмита) в Нижнем Сусальном переулке. На территории завода сохранились старинные газгольдеры и заводские корпуса, перекрытия которых проектировал «русский Леонардо».
Анна Морозова