«Без кранов и лесов»: более ста лет назад появилась башня Шухова

Она была популярна не только среди горожан. Так, владелец стекольных заводов и фабрик, а также меценат, дипломат и благотворитель Юрий Нечаев-Мальцев приобрел башню после завершения выставки и отвез ее к себе в имение Полибино (Липецкая область). Конструкция стоит там и в настоящее время.