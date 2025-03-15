Наш эксперт — врач-пульмонолог, заведующая пульмонологическим отделением Пушкинской клинической больницы им. профессора В. Н. Розанова Наталья Епанчина.
Самые распространённые «виновники» пневмонии — пневмококки, стрептококки, гемофильная палочка, легионелла и др. Но бывают и атипичные возбудители. Недавние вспышки заболевания вызывала бактерия микоплазма. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём и поражает лёгкие необычным способом.
Пневмония наоборот
Местом своего обитания в организме микоплазма выбирает стенки бронхов, может прикрепиться к стенкам альвеол в так называемой промежуточной ткани лёгких. Соответственно, поражает она не саму ткань этих парных органов, а их сосуды и соединительные ткани, поэтому первые 7−12 дней болезнь протекает тихо, без хрипов. Но, если не начать лечиться, появится сухой изнурительный кашель. Так что заподозрить заболевание непросто.
Ещё хуже то, что на микоплазму не действуют обычные антибиотики, которые достаточно легко справляются с пневмококковой пневмонией. А всё потому, что у микоплазмы нет клеточной стенки, она окружена трёхслойной мембраной, что делает её устойчивой. При классическом заболевании, как правило, бывают высокая температура, сильный влажный кашель с отхождением мокроты, боли в грудине. А при микоплазменной пневмонии могут быть только лёгкое покашливание и симптомы обычной простуды (затруднённое носовое дыхание, сухость в носу, першение в горле, осиплость). К тому же микоплазмой чаще болеют пациенты молодого и среднего возраста, то есть те, кто подчас легкомысленно относится к здоровью.
Должно насторожить
Первый признак «тихой пневмонии» — слабость и утомляемость при незначительных нагрузках. Упадок сил буквально не даёт встать с кровати и дойти до кухни. Такой симптом бывает и при обычной пневмонии, а вот для ОРВИ он не характерен.
Болезнь развивается лишь у 3−13% людей, заражённых этим микроорганизмом. Основная причина, вызывающая скрытое воспаление лёгких, — слабый иммунитет. Часто скрытую форму воспаления лёгких вызывают самолечение ангины, бронхита, трахеита, а также длительный приём некоторых препаратов, например, кортикостероидов, цитостатиков, противокашлевых средств, угнетающих кашлевый центр.
Только к врачу
Обычно микоплазменные пневмонии протекают легче, чем пневмококковые, если лечение подоспеет вовремя. При подозрении на атипичную пневмонию, как и при ковиде, требуется проведение КТ лёгких. «Тихая пневмония» лечится антибиотиками, но не теми, что помогают от пневмококков. Конкретное лекарство порекомендует доктор. Но, если затянуть с обращением к врачу, могут развиться тяжёлые осложнения со стороны дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой систем, присоединиться более серьёзная инфекция.