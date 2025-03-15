Ещё хуже то, что на микоплазму не действуют обычные антибиотики, которые достаточно легко справляются с пневмококковой пневмонией. А всё потому, что у микоплазмы нет клеточной стенки, она окружена трёхслойной мембраной, что делает её устойчивой. При классическом заболевании, как правило, бывают высокая температура, сильный влажный кашель с отхождением мокроты, боли в грудине. А при микоплазменной пневмонии могут быть только лёгкое покашливание и симптомы обычной простуды (затруднённое носовое дыхание, сухость в носу, першение в горле, осиплость). К тому же микоплазмой чаще болеют пациенты молодого и среднего возраста, то есть те, кто подчас легкомысленно относится к здоровью.