Без дыма и огня: В России могут запретить курить на ходу

«Прежде всего, человек, идущий по улице, распространяет дым вокруг себя, и некурящие люди, случайно оказавшиеся рядом, вынуждены вдыхать его и вредить своему здоровью по чужой вине. А вред пассивного курения давно уже описан. Кроме того, в такой ситуации загрязняется воздух, из-за чего ухудшается экологическая обстановка. На наш взгляд, если этот запрет будет принят, то все вышеперечисленные проблемы будут если не полностью решены, то, по крайней мере, сведены к минимуму», — заявил нам Хамитов.