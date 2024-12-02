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Без дыма и огня: В России могут запретить курить на ходу

Депутаты Государственной думы требуют запретить курить на ходу. Народные избранники недовольны, что из-за дыма от сигарет и электронок сзади идущие люди становятся пассивными курильщиками.

Источник: Life.ru

По данным SHOT, внести поправку в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма» предлагает депутат ГД от «Новых людей» Амир Хамитов. По его мнению, запрета курения в общественных местах недостаточно, так как люди часто курят, двигаясь по улицам, и их не волнует, что дым или слащавый пар от электронных сигарет летит в лица других людей.

«Прежде всего, человек, идущий по улице, распространяет дым вокруг себя, и некурящие люди, случайно оказавшиеся рядом, вынуждены вдыхать его и вредить своему здоровью по чужой вине. А вред пассивного курения давно уже описан. Кроме того, в такой ситуации загрязняется воздух, из-за чего ухудшается экологическая обстановка. На наш взгляд, если этот запрет будет принят, то все вышеперечисленные проблемы будут если не полностью решены, то, по крайней мере, сведены к минимуму», — заявил нам Хамитов.

По мнению депутатов, запрет курить на ходу избавит россиян и от разбросанных на асфальте бычков. Инициаторы поправок отправили запрос по поводу запрета на ходу в Минздрав.

Life.ru напоминает, что отказ от курения способен продлить жизнь на несколько лет даже в зрелом возрасте. Если бросить курить после 35 лет, то можно сохранить, в среднем, 8 лет жизни. После 45 лет — 5,6 года. После 55 лет — 3,4 года. После 65 — 1,7 года, а после 75 лет — 0,7 года.