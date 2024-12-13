Без денег на старости. Эксперт назвала 5 причин отказа в назначении пенсии

Не тот возраст
Первая из причин — вы попросту не достигли пенсионного возраста. Если говорить о 2024 году, это 63 года для мужчин и 58 лет — для женщин. Для 2026 года — 64 и 59 лет, соответственно. В 2025-м никто, кроме льготных категорий граждан, на пенсию по возрасту не выйдет. А вот к 2028 году переходный период в пенсионной реформе закончится, и возраст для выхода на пенсию по старости составит 65 лет для мужчин и 60 для женщин при условии отсутствия оснований для досрочного выхода на пенсию.
Недостаточный стаж
Ваш страховой стаж, то есть суммарная продолжительность периодов, в течение которых осуществлялась трудовая или иная деятельность, и уплачивались страховые взносы в Социальный фонд России, менее 15 лет. Помимо периодов трудоустройства, в страховой стаж также входят периоды нетрудоспособности, ухода за ребенком, а в некоторых случаях, и периоды обучения.
Мало баллов
Откажут в назначении пенсии и в том случае, если вас недостаточно пенсионных баллов. В 2024 году нужно было 28,2, в 2025 году — не менее 30 так называемых индивидуальных пенсионных коэффициентов. ИПК рассчитывается за каждый полный год стажа. Величина этого коэффициента зависит от размера страховых взносов, которые работодатель платит за сотрудника. В 2024 году максимальная сумма годовых пенсионных баллов составляет 10.
Иностранцы
В получении социальной пенсии вам будет отказано и в случае, если вы являетесь иностранным гражданином, а срок проживания на территории РФ составляет менее 15 лет. Кроме того, пенсия не выплачивается гражданам, у которых одновременно с постоянным местом жительства на территории России имеется другое постоянное место жительства на территории иностранного государства.
Отказ от гражданства
Также потеряют право на получение пенсии в России те, кто отказался от гражданства России до выхода на нее, пенсию. Еще нельзя будет и забрать накопительную часть пенсии тем, у кого она есть. Зато в некоторых случаях возможно учесть наработанный в России стаж в том государстве, гражданство которого вы оформляете.
Кроме того, пенсию вам не назначат в том случае, если вовремя не подали соответствующее заявление в СФР, а также из-за ошибки сотрудником Соцфонда, которые пусть и крайне редко, но все же встречаются на практике. Однако эти проблемы можно легко решить.