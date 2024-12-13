Без денег на старости. Эксперт назвала 5 причин отказа в назначении пенсии

Первая из причин — вы попросту не достигли пенсионного возраста. Если говорить о 2024 году, это 63 года для мужчин и 58 лет — для женщин. Для 2026 года — 64 и 59 лет, соответственно. В 2025-м никто, кроме льготных категорий граждан, на пенсию по возрасту не выйдет. А вот к 2028 году переходный период в пенсионной реформе закончится, и возраст для выхода на пенсию по старости составит 65 лет для мужчин и 60 для женщин при условии отсутствия оснований для досрочного выхода на пенсию.