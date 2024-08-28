Бейсболист сыграл за конкурирующие команды в одном матче

Бейсболист Дэнни Дженсен сыграл за две разные команды в одном матче. Об этом рассказало издание The Athletic.
Изначально спортсмен играл за «Торонто Блю Джейс» на матче против «Бостон Ред Сокс». Он начался еще 26 июня, но его прервали из-за сильного дождя. Игру решили доиграть позднее.
27 июля Дженсена обменяли и перевели в «Ред Сокс». В конце августа команды встретились доиграть прерванный матч. Дженсен вышел на поле уже как игрок «Ред Сокса». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Торонто».
Дженсен вошел в историю как первый спортсмен, выступивший за две конкурирующие команды в одном матче.
«Оставить такой след в бейсболе это и странно, и интересно. Я благодарен за такую возможность. В конечном итоге, это просто здорово», — поделился Дженсен.
«Это был потрясающий момент. Не уверен, что такое повторится, ведь для этого должны сложиться редкие обстоятельства. Рад, что все получили удовольствие от происходящего», — отметил менеджер «Ред Сокс» Алекс Кора.
Ранее мы рассказывали о 10 интересных фактах о сборных Испании и Англии по футболу, которые встретились в финале Евро-2024.