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Бейсболист сыграл за конкурирующие команды в одном матче

Игру прерывали на месяц из-за дождя. За это время он перешел из одной команды в другую.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Бейсболист Дэнни Дженсен сыграл за две разные команды в одном матче. Об этом рассказало издание The Athletic.

Изначально спортсмен играл за «Торонто Блю Джейс» на матче против «Бостон Ред Сокс». Он начался еще 26 июня, но его прервали из-за сильного дождя. Игру решили доиграть позднее.

27 июля Дженсена обменяли и перевели в «Ред Сокс». В конце августа команды встретились доиграть прерванный матч. Дженсен вышел на поле уже как игрок «Ред Сокса». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Торонто».

Дженсен вошел в историю как первый спортсмен, выступивший за две конкурирующие команды в одном матче.

«Оставить такой след в бейсболе это и странно, и интересно. Я благодарен за такую возможность. В конечном итоге, это просто здорово», — поделился Дженсен.

«Это был потрясающий момент. Не уверен, что такое повторится, ведь для этого должны сложиться редкие обстоятельства. Рад, что все получили удовольствие от происходящего», — отметил менеджер «Ред Сокс» Алекс Кора.

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