Бейсболист, оценщик и самопровозглашенная императрица: герои недели

Для любителей спорта у нас тоже есть интересные новости: на неделе бейсболист Дэнни Дженсен сыграл за две разные команды в одном матче. Изначально спортсмен выступал за «Торонто Блю Джейс» на матче против «Бостон Ред Сокс». Он начался еще 26 июня, но в самом разгаре его были вынуждены прервать из-за сильного дождя. Игру решили продолжить 27 июля. К тому времени Дженсена обменяли и перевели в «Ред Сокс». В итоге матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Торонто», а Джексон вошел в историю как первый спортсмен, выступивший за две конкурирующие команды в одном матче.