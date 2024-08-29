Бейсболист, оценщик и самопровозглашенная императрица: герои недели

Мы убеждены, что главные новости — всегда о людях. Вспоминаем лучшие истории за прошедшую неделю.
Оценщик, обнаруживший в гараже забытые картины Дали
На этой неделе оценщик Крис Киркхэм обнаружил утерянные на полвека литографии Сальвадора Дали. Анонимный клиент пригласил Кирхэма домой, чтобы определить стоимость некоторых предметов искусства. На удивление владельцев, Киркхэм не только дал свою профессиональную оценку артефактам, но и обнаружил утерянные полотна художника с оригинальной подписью, которые все это время хранились в гараже. Как стало позднее известно, владелец приобрел их, чтобы вставить в рамки для своего дома на Беркли-сквер, но со временем забыл про них. Поэтому литографии пылились в гараже в течение полувека.
Мальчик, разбивший древний сосуд
Прошедшая неделя явно взбудоражила любителей искусства. В музее Хехта в израильского города Хайфе пятилетний мальчик разбил древний сосуд, возраст которого составлял около 3500 лет. Юный посетитель случайно задел урну и вместе со своей мамой был сильно напуган случившимся. Однако за такой поступок директор музея Инбал Ривлин не стал ругать ребенка и, более того, снова пригласил семью на выставку, пообещав не предъявлять никаких претензий.
Бейсболист, сыгравший за конкурирующие команды в одном матче
Для любителей спорта у нас тоже есть интересные новости: на неделе бейсболист Дэнни Дженсен сыграл за две разные команды в одном матче. Изначально спортсмен выступал за «Торонто Блю Джейс» на матче против «Бостон Ред Сокс». Он начался еще 26 июня, но в самом разгаре его были вынуждены прервать из-за сильного дождя. Игру решили продолжить 27 июля. К тому времени Дженсена обменяли и перевели в «Ред Сокс». В итоге матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Торонто», а Джексон вошел в историю как первый спортсмен, выступивший за две конкурирующие команды в одном матче.
Братья Стругацкие, предсказавшие будущее
Кстати, без праздников на неделе также не обошлось: 28 августа 1925 года родился Аркадий Стругацкий. В честь 99-летия писателя редакция ВФокусе Mail решила вспомнить все ключевые события, которые братья Стругацкие предсказали в своих произведениях.
Женщина, провозгласившая себя императрицей выдуманного королевства
Переходим к одновременно забавным и пугающим новостям недели. Уже слышали, что Сандра Николь Мартинес, 49-летняя жительница Германии, провозгласила себя Ее Императорским Высочеством несуществующего королевства? Как известно, она сделала это, чтобы стать почетным гостем эксклюзивных вечеринок и светских мероприятий в Италии. Интересно, но обман вскрылся только недавно и власти Италии, не оценившие шутку, объявили о том, что женщине грозит штраф, достойный Ее Императорского Высочества.
Водитель автобуса, высадивший пассажиров за то, что те купили мало сувениров
К слову о «штрафах» и антигероях недели: в Сингапуре водитель автобуса применил санкции, высадив туристов из автобуса за то, что те купили у него мало сувениров. Как сообщили очевидцы, водитель вел себя агрессивно и даже отказался вынести одной из пассажирок, имеющий проблемы с давлением, лекарство. Он захлопнул двери и уехал, а шокированные пассажиры остались стоять на обочине. Чтобы загладить вину, турфирме пришлось пригласить гостей на десерт в ресторан.