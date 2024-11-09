Бейонсе стала лидером по числу номинаций на Grammy

Идея учреждения в США премии в области звукозаписи (по аналогии с «Оскаром» в сфере кино и «Эмми» в области телевидения) была впервые предложена в середине 1950-х годов при отборе первых кандидатов для установки звезд на «Аллее славы» в Голливуде. В 1957 году в США была основана Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Эта организация в 1958 году учредила премию, получившую название Grammy (от слова «граммофон», поскольку статуэтка в виде именно этого предмета вручается победителям).