Бейонсе спела с Post Malone, Shaboozey и Блю Айви Картер в перерыве матча НФЛ

Американская певица Бейонсе пригласила Post Malone, Shaboozey и свою дочь Блю Айви Картер для выступления в перерыве матча Национальной футбольной лиги. Мероприятие прошло в родном городе артистки Хьюстоне, штат Техас.
Во время грандиозного шоу Бейонсе впервые спела вживую несколько треков из своего альбома Cowboy Carter (2024). Перед исполнением песни Texas Hold «Em певица обратилась к публике. “Для меня большая честь быть в Техасе прямо сейчас. Будет правильно, если мы впервые сыграем Texas Hold “Em в Хьюстоне на Рождество. Вы все поможете мне спеть!” — цитирует слова артистки издание Variety.
Ранее стало известно, что Бейонсе стала рекордсменом по количеству сертификатов RIAA среди женщин-исполнительниц.