Бейонсе спела с Post Malone, Shaboozey и Блю Айви Картер в перерыве матча НФЛ

Во время грандиозного шоу Бейонсе впервые спела вживую несколько треков из своего альбома Cowboy Carter (2024). Перед исполнением песни Texas Hold «Em певица обратилась к публике. “Для меня большая честь быть в Техасе прямо сейчас. Будет правильно, если мы впервые сыграем Texas Hold “Em в Хьюстоне на Рождество. Вы все поможете мне спеть!” — цитирует слова артистки издание Variety.