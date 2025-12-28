«Бей своих, чтоб чужие боялись»: Лукашенко рассказал о своем состоянии после падения на льду

«Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины. Готовлюсь к следующей игре», — сказал Лукашенко в беседе с RT.
Ранее главу Беларуси Александра Лукашенко, участвовавшего в хоккейной игре за свою команду, сбил с ног его же партнер по команде — бывший нападающий «Салавата Юлаева» и минского «Динамо» Ярослав Чуприс. При падении Лукашенко едва не ударился затылком о лед.
Чуприс немедленно бросил клюшку и помог президенту подняться. Несмотря на резкий эпизод, матч между командой Лукашенко и сборной Брестской области был продолжен и завершился ничьей со счетом 5:5.