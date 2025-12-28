Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бей своих, чтоб чужие боялись»: Лукашенко рассказал о своем состоянии после падения на льду

Президент Беларуси Александр Лукашенко, несмотря на растяжение мышц спины, чувствует себя хорошо после падения во время товарищеского хоккейного матча. Глава государства с юмором отнесся к ситуации, процитировав известную поговорку.

«Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины. Готовлюсь к следующей игре», — сказал Лукашенко в беседе с RT.

Ранее главу Беларуси Александра Лукашенко, участвовавшего в хоккейной игре за свою команду, сбил с ног его же партнер по команде — бывший нападающий «Салавата Юлаева» и минского «Динамо» Ярослав Чуприс. При падении Лукашенко едва не ударился затылком о лед.

Чуприс немедленно бросил клюшку и помог президенту подняться. Несмотря на резкий эпизод, матч между командой Лукашенко и сборной Брестской области был продолжен и завершился ничьей со счетом 5:5.