Бьется ровно. Эксперты раскрыли, сколько сладкого полезно для сердца

Шведские ученые провели исследование, в рамках которого определили, что пара небольших кусочков шоколада может быть полезна для сердца. А вот полный отказ от сладкого может быть для него опасен. В рамках работы эксперты отслеживали состояние сердца и сосудов у 70 тыс. испытуемых. Кроме того, смотрели на их привычки перекусывать. Выяснилось, что воздержание от сладостей может повысить риск сердечного приступа.
Выяснилось, что те, кто съедает 14 порций сладостей в неделю, снижает у себя риск инсульта на ⅙. А риск сердечного приступа понижается на ⅕ в сравнении с данными тех людей, которые съедали меньше 2 порций сладкого в неделю.
Такая же ситуация наблюдалась и при других сердечно-сосудистых проблемах: аневризмах, сердечной недостаточности и нерегулярном сердцебиении.
Однако ранее говорилось, что диеты с высоким содержанием сахара повышают риск сердечно-сосудистых проблем, так как повышают калорийность продуктов и становятся причиной набора веса. Так что есть рекомендация не использовать более 30 г добавленного сахара в день, и то это много. Особенно осторожными следует быть со сладкими напитками — если пить их больше восьми раз в неделю, на треть вырастает риск развития аневризмы сердца. Сердечная недостаточность или инсульт может проявиться в такой ситуации на пятую часть больше. Риск аритмии при этом вырастает на «скромные» 10%.
«Жидкие сахара, содержащиеся в подслащенных напитках, обычно обеспечивают меньшее чувство сытости, чем твердые формы. Они заставляют вас чувствовать себя менее сытым, что может привести к перееданию», — отмечают специалисты.
Да, действительно с сахаром следует быть осторожнее, говорят ученые. Но при этом и слишком малое количество сахара не идет на пользу.
«Хотя наше наблюдательное исследование не может установить причинно-следственную связь, эти результаты свидетельствуют о том, что крайне низкое потребление сахара может быть не необходимым или не полезным для здоровья сердечно-сосудистой системы», — пояснили эксперты.