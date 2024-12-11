Бьется ровно. Эксперты раскрыли, сколько сладкого полезно для сердца

Однако ранее говорилось, что диеты с высоким содержанием сахара повышают риск сердечно-сосудистых проблем, так как повышают калорийность продуктов и становятся причиной набора веса. Так что есть рекомендация не использовать более 30 г добавленного сахара в день, и то это много. Особенно осторожными следует быть со сладкими напитками — если пить их больше восьми раз в неделю, на треть вырастает риск развития аневризмы сердца. Сердечная недостаточность или инсульт может проявиться в такой ситуации на пятую часть больше. Риск аритмии при этом вырастает на «скромные» 10%.