Бьет по глазам? Офтальмолог пояснил, вредна ли темнота для зрения

Сам по себе синий цвет не является вредным — например, мы видим его в утреннее время, когда встает солнце, и вокруг нас много синего. Но вечером, когда солнце садится, синего спектра нет в природе, солнце имеет красный закат, поэтому все источники уходят уже в красный спектр. Отсюда мы делаем вывод, что синий нам нужно видеть только утром. Он стимулирует мозг и глаз к работе. Мы и просыпаемся с утра во многом благодаря синему спектру.