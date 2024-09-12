Бьет по глазам? Офтальмолог пояснил, вредна ли темнота для зрения

Человечество давно летает в космос, однако не всегда хорошо знает даже свой организм. Например, для ученых остаются загадкой некоторые аспекты функционирования человеческого глаза. В частности, одной из малоизученных областей является влияние темноты на зрительные способности. Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза, врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков рассказал aif.ru о некоторых аспектах влияния темноты на наше зрение.
Вредна ли темнота для зрения?
Это очень интересный вопрос и довольно распространенный. Прежде всего темнота способствует отдыху организма, в том числе отдыху глаз. В темноте глаз должен отдыхать, зрачок расширен, что не характерно для него в момент работы. В темноте мы спим или смотрим вдаль на какие-то естественные объекты, которые не вызывают сильного раздражения. Но что делать, если перед вами — яркий предмет: например, вы смотрите телевизор? Вредно ли это для глаз?
Сегодня научно доказано, что при просмотре ТВ в темноте мы причиняем вред глазам. Ведь это — яркий источник света, который поступает в глаз через широкий зрачок. Зрачок расширяется физиологически, потому что глазу в темноте нужно видеть так же хорошо, как днем. То есть, глаз приспосабливается к этим условиям, которые для него не характерны.
Сам по себе синий цвет не является вредным — например, мы видим его в утреннее время, когда встает солнце, и вокруг нас много синего. Но вечером, когда солнце садится, синего спектра нет в природе, солнце имеет красный закат, поэтому все источники уходят уже в красный спектр. Отсюда мы делаем вывод, что синий нам нужно видеть только утром. Он стимулирует мозг и глаз к работе. Мы и просыпаемся с утра во многом благодаря синему спектру.
Но когда мы ночью смотрим телевизор с его синим цветом, то, получается, обманываем мозг — тот думает, что сейчас утро. Поэтому если долго смотреть телевизор в темноте, а в мозг и в глаз поступает большое количество спектра, то ухудшается сон, глаз стимулируется к работе и устает. Таким образом мы переутомляем наши глаза.
И несмотря на то, что здесь нет прямой взаимосвязи с развитием близорукостей, в конечном итоге просмотр ТВ в темноте может в будущем привести к головным болям, синдрому сухого глаза и другим не очень приятным проблемам. Поэтому если мы любим смотреть в темное время суток телевизор, нужно стараться делать вокруг него яркий свет.
Также в вечернее время мы часто работаем за ноутбуком. Обычно он находится довольно близко для глаз — не более 50 сантиметров. И здесь уже имеются определенные прямые риски. В отличие от телевизора, ноутбук находится близко и глаз напрягается гораздо сильнее.
Чем опасна темнота для детских глаз?
У детей работа за ноутбуком в темное время может спровоцировать развития миопии. Потому что когда глаз и хрусталик еще не сформированы, то перенапрягая глаз при постоянной работе за ноутбуком в темноте, мы можем нарушить естественное развитие глаза и спровоцируть развитие близорукости. Поэтому с ноутбуками нужно быть аккуратнее.
Если продолжать развивать тему гаджетов, то еще большую опасность представляют смартфоны, поскольку они находятся еще ближе к глазам.
Чем ближе находится яркий объект, тем сильнее глазу приходится напрягаться. И когда мы долго смотрим в телефон, то здесь уже вред довольно-таки высокий. В данном случае намного выше риски развития близорукости, развития синдрома сухого глаза, переутомления, головных болей и так далее.
Есть еще такой класс цифровых устройств, как цифровые книги. Считается, что они адаптированы для восприятия благодаря специальному экрану с электронными чернилами. Однако на практике цифровые книги точно так же, как любое цифровое устройство, напрягают глаза. Их плюс только в том, что у него нет синего спектра, но перенапряжение глаз в темноте также присутствует.
Поэтому если мы не хотим навредить глазам, нужно обязательно читать что электронные книги, что обычные, при правильном положении тела: сидя, чтобы голова располагалась вертикальна, освещение при этом должно быть хорошим.
Что полезно делать в темноте?
Спать, смотреть вдаль на естественные предметы, просто гулять. Это не вредит нашим глазам, а, наоборот, действует благотворно. Темнота способствует восстановлению светочувствительных клеток сетчатки. Это особенно важно для людей, чья профессиональная деятельность связана с постоянной работой за компьютером или другими источниками искусственного света.
Кроме того, пребывание в темноте стимулирует выработку мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы. Достаточное количество мелатонина не только благотворно влияет на качество сна, но и снижает нагрузку на глаза, уменьшая риск возникновения зрительного переутомления.