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Бесы крупные, мелкие и кладбищенские: 14 самых запоминающихся цитат классиков про дождь

Что думали о непогоде Достоевский, Бунин и Пушкин.

Источник: Клопс

В ноябре погода неуклонно портится, вызывая самые разные, порой нелицеприятные мысли на свой счёт. Русским классикам тоже было что сказать о ливнях и бесконечных свинцовых тучах. «Клопс» вспомнил, что думали о дожде знаменитые литераторы, и собрал самые яркие цитаты. Тексты даны в оригинале.

Про ночь

  • Александр Пушкин. «Медный всадник»

«Так он мечтал. И грустно было
Ему в ту ночь, и он желал,
Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито…».

  • Владимир Набоков. «Соглядатай»

«Шёл, как обычно, дождь, вокруг фонарей дрожали ореолы, правая моя рука утопала в жарком кротовом меху, левая держала раскрытый зонтик, в который ночь била, как в барабан».

  • Антон Чехов. «Ночь на кладбище»

«Порол дождь… Холодный и резкий ветер выводил ужасные нотки; он выл, плакал, стонал, визжал, точно в оркестре природы дирижировала сама ведьма».

Про неприятности

  • Иван Куприн. «Яма»

Всегда вот, когда предстоит какая-нибудь неприятность, непременно идёт дождь«, — думал Лихонин, медленно одеваясь».

  • Максим Горький. «Дело Артамоновых»

«Пётр оглянулся поёживаясь, нашёл, что дождь идёт действительно не вовремя, и снова серым облаком его окутали невесёлые думы».

  • Фёдор Сологуб. «Мелкий бес»

«Скоро пошёл дождь, мелкий, быстрый, продолжительный. Всё стало тихо, и только дождь болтал что-то навязчиво и скоро, захлёбываясь, — невнятные, скучные, тоскливые речи».

Про печаль

  • Валерий Брюсов. «Мы ехали долго, без цели, куда-то…»

«Мы ехали долго. Нам дождь повстречался
И долго в оконные стёкла стучался,
Угрюмо пророча печаль…».

  • Фёдор Достоевский. «Бесы»

«Мелкий, тонкий дождь проницал всю окрестность, поглощая всякий отблеск и всякий оттенок и обращая всё в одну дымную, свинцовую, безразличную массу. Давно уже был день, а казалось, всё ещё не рассвело».

  • Михаил Булгаков. «Морфий»

Дождь льёт пеленою и скрывает от меня мир. И пусть скроет его от меня. Он не нужен мне, как и я никому не нужен в мире".

  • Дмитрий Мережковский. «Александр Первый»

«В долгие вечера осенние, когда ветер воет в трубе, дождь стучит в окна и старые деревья сада шумят, — какая здесь, должно быть, тоска, какое одиночество».

Про неистовство природы

  • Константин Батюшков. «Подруга нежных муз, посланница небес…»

«Я счастлив был, когда в моём уединеньи,
Над кущей рыбаря, в час полночи немой,
Раздастся ветров свист и вой
И в кровлю застучит и град, и дождь осенний».

  • Борис Пастернак. «Доктор Живаго

Дождь лил самым неутешным образом, не усиливаясь и не ослабевая, несмотря на неистовства ветра, казалось, обострявшиеся от невозмутимости низвергавшейся на землю воды».

  • Иван Бунин. «Сила»

«Вот и тут тоже подобное случилось: едем мы, едем, а дождь, господь с ним, как зарядил с утра, да так до вечеру и остался. Холит нас да холит, будто за хорошую цену нанялся».

Про… колбасу

  • Михаил Булгаков. «Шпрехен зи дейтч?»

«Неподходящее! — кричал Крюков. — А любите ли вы колбасу? Как же мне её не любить, если третий день идёт дождь!».