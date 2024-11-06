Бесы крупные, мелкие и кладбищенские: 14 самых запоминающихся цитат классиков про дождь

В ноябре погода неуклонно портится, вызывая самые разные, порой нелицеприятные мысли на свой счёт. Русским классикам тоже было что сказать о ливнях и бесконечных свинцовых тучах. «Клопс» вспомнил, что думали о дожде знаменитые литераторы, и собрал самые яркие цитаты. Тексты даны в оригинале.
Про ночь
- Александр Пушкин. «Медный всадник»
«Так он мечтал. И грустно было
Ему в ту ночь, и он желал,
Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито…».
- Владимир Набоков. «Соглядатай»
«Шёл, как обычно, дождь, вокруг фонарей дрожали ореолы, правая моя рука утопала в жарком кротовом меху, левая держала раскрытый зонтик, в который ночь била, как в барабан».
- Антон Чехов. «Ночь на кладбище»
«Порол дождь… Холодный и резкий ветер выводил ужасные нотки; он выл, плакал, стонал, визжал, точно в оркестре природы дирижировала сама ведьма».
Про неприятности
- Иван Куприн. «Яма»
Всегда вот, когда предстоит какая-нибудь неприятность, непременно идёт дождь«, — думал Лихонин, медленно одеваясь».
- Максим Горький. «Дело Артамоновых»
«Пётр оглянулся поёживаясь, нашёл, что дождь идёт действительно не вовремя, и снова серым облаком его окутали невесёлые думы».
- Фёдор Сологуб. «Мелкий бес»
«Скоро пошёл дождь, мелкий, быстрый, продолжительный. Всё стало тихо, и только дождь болтал что-то навязчиво и скоро, захлёбываясь, — невнятные, скучные, тоскливые речи».
Про печаль
- Валерий Брюсов. «Мы ехали долго, без цели, куда-то…»
«Мы ехали долго. Нам дождь повстречался
И долго в оконные стёкла стучался,
Угрюмо пророча печаль…».
- Фёдор Достоевский. «Бесы»
«Мелкий, тонкий дождь проницал всю окрестность, поглощая всякий отблеск и всякий оттенок и обращая всё в одну дымную, свинцовую, безразличную массу. Давно уже был день, а казалось, всё ещё не рассвело».
- Михаил Булгаков. «Морфий»
Дождь льёт пеленою и скрывает от меня мир. И пусть скроет его от меня. Он не нужен мне, как и я никому не нужен в мире".
- Дмитрий Мережковский. «Александр Первый»
«В долгие вечера осенние, когда ветер воет в трубе, дождь стучит в окна и старые деревья сада шумят, — какая здесь, должно быть, тоска, какое одиночество».
Про неистовство природы
- Константин Батюшков. «Подруга нежных муз, посланница небес…»
«Я счастлив был, когда в моём уединеньи,
Над кущей рыбаря, в час полночи немой,
Раздастся ветров свист и вой
И в кровлю застучит и град, и дождь осенний».
- Борис Пастернак. «Доктор Живаго
Дождь лил самым неутешным образом, не усиливаясь и не ослабевая, несмотря на неистовства ветра, казалось, обострявшиеся от невозмутимости низвергавшейся на землю воды».
- Иван Бунин. «Сила»
«Вот и тут тоже подобное случилось: едем мы, едем, а дождь, господь с ним, как зарядил с утра, да так до вечеру и остался. Холит нас да холит, будто за хорошую цену нанялся».
Про… колбасу
- Михаил Булгаков. «Шпрехен зи дейтч?»
«Неподходящее! — кричал Крюков. — А любите ли вы колбасу? Как же мне её не любить, если третий день идёт дождь!».