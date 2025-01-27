«Бессмертный» дом: самое противоречивое здание Эквадора

В эквадорском городе Мачала находится культовое здание «Эль Инморталь» («Бессмертный») — строение, с узким первым этажом и еще тремя широкими. О местной достопримечательности рассказывает веб-сайт Oddity Central.
Верхние три этажа «Бессмертного» нависают на пять метров над землей без каких-либо опор. Глядя на здание, можно подумать, что даже малейшего подземного толчка хватит, чтобы его разрушить. Однако оно пережило серьезные землетрясения, в том числе и в 2023 году, магнитуда которого составила 6,5. Как раз после этого случая оно и стало известно.
Тогда местные издания и телеканалы сообщили, что здание немного наклонилось вперед и может обрушиться. «Бессмертный» и прилегающий к нему тротуар был огорожен для безопасности пешеходов, а специалистов из Секретариата по управлению рисками попросили осмотреть строение.
Владелец «Бессмертного» Уилман Санчес заявил, что строение соответствует всем требованиям, оно полностью безопасно.
Люди до сих пор спорят, когда здание обрушится из-за его необычного вида. Санчес же уверен, что «Бессмертный» простоит еще не одно десятилетие, так как у него чрезвычайно прочная основа и очень глубокий фундамент.
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