«Бессмертный» дом: самое противоречивое здание Эквадора

Верхние три этажа «Бессмертного» нависают на пять метров над землей без каких-либо опор. Глядя на здание, можно подумать, что даже малейшего подземного толчка хватит, чтобы его разрушить. Однако оно пережило серьезные землетрясения, в том числе и в 2023 году, магнитуда которого составила 6,5. Как раз после этого случая оно и стало известно.