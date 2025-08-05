Бывший премьер-министр Украины, а ныне депутат Верховной рады Юлия Тимошенко пожаловалась на отношение западных государств к своей стране. В интервью британской газете Times она заявила, что Украина превращена в «бесправную колонию».
— Западные страны под угрозой отказа в кредитах ввели неприемлемый контроль над украинскими государственными институтами, государственными банками, монополиями, подрывая суверенитет страны. Это жестоко и несправедливо по отношению к стране, которая находится в конфликте, — считает Тимошенко.
Поводом для такого заявления послужило назначение в группу, занимающуюся отбором кандидатов на различные должности, экспертов из западных стран. Без их одобрения невозможно назначить работников конституционного суда и государственного бюро расследований. По словам Тимошенко, такое могло бы произойти в Афганистане или Либерии, но не на Украине.
Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка рассказал ВФокусе Mail, что на Украине востребован тренд на независимость. Реальность же такова, что создан миф о демократии.
— Заявление Тимошенко является началом политической борьбы за место президента Украины. Возможно, что она рассматривает себя как посредника между Западом и Россией, — отметил эксперт.
Собеседник ВФокусе Mail напомнил, что у Тимошенко большой антирейтинг. Она в тройке лидеров, кому украинское население не доверяет. При этом у нее есть опыт.
— Юлия Тимошенко более договороспособна, чем Зеленский или Залужный. Она знает, как работает политика, и знакома с реальной государственной властью. Ни Зеленский, ни Залужный не являются профессиональными политиками, — констатировал Сапрыка.
Шансы занять должность президента Украины у Тимошенко есть. Но для этого нужна поддержка западных стран. По словам Сапрыки, Залужный является кандидатом от Великобритании, а вот в США до сих пор нет определенности, поэтому выбор Вашингтона может пасть на нее.