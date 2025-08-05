Бесправная колония Украина: зачем Юлия Тимошенко заговорила о влиянии Запада на Киев

Шансы занять должность президента Украины у Тимошенко есть. Но для этого нужна поддержка западных стран. По словам Сапрыки, Залужный является кандидатом от Великобритании, а вот в США до сих пор нет определенности, поэтому выбор Вашингтона может пасть на нее.