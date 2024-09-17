Беспощадная эволюция: почему у некоторых людей болят колени

Ученые отмечают, что проблемы с этими суставами в современном мире являются новыми, то есть они не возникали у наших предков. Так, одно из исследований показало, что малоподвижный образ жизни, скорее всего, стал причиной 2,1-кратного увеличения частоты возникновения остеоартрита коленного сустава. Это самый распространенный вид артрита этой части тела. Анализ останков охотников-собирателей, которые жили около 6 тысяч лет назад, показал, что подобных проблем с коленями у них не было.