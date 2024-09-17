Беспощадная эволюция: почему у некоторых людей болят колени

Колени с течением времени сильно изменились в размере и форме. Это одно из различий между Homo sapiens и вымершими генетическими родственниками человека — Homo erectus и Homo neanderthalensis.
Естественный отбор, случайные мутации и генетика сформировали колени людей таким образом, чтобы их ходьба на двух ногах была эффективнее и дольше, чем у ранних видов людей.
Ученые отмечают, что проблемы с этими суставами в современном мире являются новыми, то есть они не возникали у наших предков. Так, одно из исследований показало, что малоподвижный образ жизни, скорее всего, стал причиной 2,1-кратного увеличения частоты возникновения остеоартрита коленного сустава. Это самый распространенный вид артрита этой части тела. Анализ останков охотников-собирателей, которые жили около 6 тысяч лет назад, показал, что подобных проблем с коленями у них не было.
Ослабшие мышцы для защиты суставов и относительно слабый хрящ для смягчения трения костей, возможно, появились из-за того, что люди сейчас гораздо меньше двигаются. Например, дорога в офис или даже бег на беговой дорожке не дадут такого же эффекта, как охота на оленей на протяжении большей части дня по пересеченной местности.
Ситуацию усугубляет то, что колено — достаточно сложный биологический механизм, работа которого до конца не понятна.
Иными словами, у некоторых млекопитающих есть сесамовидные кости, а у других представителей того же вида их может не быть. Несмотря на годы исследований, ученые пока очень мало знают об эволюции, росте и развитии этих косточек.
Новое исследование выявило, что медиальная и латеральная фабеллы (кости), расположенные за коленом, могли эволюционировать несколькими способами и в итоге помогли людям научиться ходить прямо.
Анализ показал, что применение уже существовавшей кости фабеллы для новой цели — прямохождения — могло помочь ранним людям. Однако именно эта кость оказалась связанной с высокими показателями остеоартрита.
Все станет еще сложнее, если учесть, что колени «пластинчатые», то есть они смещаются и меняются в зависимости от разных факторов, таких, как питание и нагрузки. Эти части тела меняются и адаптируются к тому, как их используют. Так, глобальное ожирение — главный подозреваемый в вопросе о том, почему в последнее время фабеллы становятся более распространенными.
Наличие этой кости утроилось за последние 100 лет, что может быть ответом на то, что человеческим ногам приходится работать с большим весом.
Многие знают о таком симптоме, как хруст в коленях. В некоторых случаях он опасен для здоровья.