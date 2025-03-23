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МВД РФ: бесплатный Wi-Fi и зарядные устройства могут быть угрозой для гаджетов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Использование открытого бесплатного Wi-Fi и зарядных устройств в общественных местах может привести к установке на мобильное устройство вредоносного программного обеспечения, способного украсть логины, пароли и платежные данные, а также замедлить работу гаджета или вовсе блокировать его. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Источник: Freepik

«Использование бесплатных открытых сетей Wi-Fi и зарядных устройств сопряжено с рисками заражения мобильного устройства вредоносным программным обеспечением, направленным на кражу персональных данных, логинов, паролей, платежных данных, личных файлов, замедление работы устройств, а также их блокирование», — сказал собеседник агентства.

В МВД советуют в случае, если пользователю необходимо подключиться к общественной Wi-Fi сети, не вводить во время серфинга интернете свои персональные и платежные данные, данные для авторизации на различных сайтах и сервисах, передавать какие-либо документы. Также не рекомендуется открывать банковские и финансовые приложения.