МВД РФ: бесплатный Wi-Fi и зарядные устройства могут быть угрозой для гаджетов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Использование открытого бесплатного Wi-Fi и зарядных устройств в общественных местах может привести к установке на мобильное устройство вредоносного программного обеспечения, способного украсть логины, пароли и платежные данные, а также замедлить работу гаджета или вовсе блокировать его. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.