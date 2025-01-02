Беспилотники, мобильники, Bluetooth‑наушники: что предугадали писатели-фантасты

Ее Азимов предсказал удивительно точно. Фантаст предугадал, что к 2019 году люди утратят способность жить без компьютеров. Азимов говорил, что их будут использовать в экономике, промышленности и даже в каждом доме. Фантаст также говорил, что люди смогут видеть собеседника, общаясь с ним по телефону. Писатель сделал такой прогноз, несмотря на то, что в начале 1980-х в массовое развитие компьютеризации мало кто верил — и попал в точку.