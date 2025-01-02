Беспилотники, мобильники, Bluetooth‑наушники: что предугадали писатели-фантасты

Сбывшиеся предсказания Айзека Азимова
В преддверии 1984 года канадское издание The Star, впечатлившись романом-антиутопией Джорджа Оруэлла «1984», попросило Айзека Азимова сделать прогноз на 2019-й. Такой выбор объяснялся просто: книга Оруэлла вышла в свет в 1949 году, за 35 лет до описанного времени. Журналисты из Канады захотели узнать, как может измениться мир еще через 35 лет. Поразительно, но часть пророчеств писателя полностью сбылась.
Массовая компьютеризация
Ее Азимов предсказал удивительно точно. Фантаст предугадал, что к 2019 году люди утратят способность жить без компьютеров. Азимов говорил, что их будут использовать в экономике, промышленности и даже в каждом доме. Фантаст также говорил, что люди смогут видеть собеседника, общаясь с ним по телефону. Писатель сделал такой прогноз, несмотря на то, что в начале 1980-х в массовое развитие компьютеризации мало кто верил — и попал в точку.
Роботизация
Фантаст предрекал, что к 2019 году люди начнут широко применять в повседневной жизни роботов. Он говорил, что кухонные комбайны будут сами готовить еду и варить кофе. Также Азимов сказал, что общество начнет использовать роботизированные транспортные средства. Фантаст угадал и с этим — сейчас в мире активно применяются беспилотники.
Исчезновение некоторых профессий
Писатель говорил, что массовая компьютеризация и роботизация приедут к исчезновению некоторых профессий. Фантаст предрекал, что компьютеры не только отнимут у человечества рабочие места, но и заставят его отказаться от некоторых сфер деятельности. Эту работу начнут выполнять компьютеры и управляемые ими роботы, причем будут делать это более быстро и успешно.
Смена концепции образования
Компьютеризация и последующие изменения на рынке труда приведут к смене концепции образования, уверял фантаст. Он предположил, что оно станет компьютеризированным: учителей смогут заменить компьютеры, а дети будут получать образование дома. Переход на дистанционное обучение во время пандемии — показатель того, что это пророчество сбылось.
Нарастание проблем с экологией
Писатель предположил, что человечеству станет все сложнее справляться с собственной безответственностью с точки зрения отходов и загрязнения. При этом Азимов был уверен, что к 2019 году человечество найдет инструменты, позволяющие решить проблемы с экологией. Первая часть этого предсказания сбылась, но вот глобального решения вопроса, увы, пока не найдено.
Предсказания Роберта Хайнлайна
7 июля 1907 года родился Роберт Хайнлайн. Он тоже предугадал технологии будущего.
Автоматизированное проектирование
В романе 1956 года «Дверь в лето» Хайнлайн предвосхитил появление первых систем автоматизированного проектирования (САПР) 1960-х годов. Они в конечном итоге превратились в современное программное обеспечение для архитектурного и 3D-проектирования. Так, в книге изобретатель выводит архитектурное черчение из его традиционной ниши в новое пространство, управляемое компьютером:
«Это (устройство) позволило бы им сесть в большое мягкое кресло и нажимать на клавиши, а картина разворачивалась бы на мольберте над клавиатурой. Нажмите три клавиши одновременно, и горизонтальная линия появится именно там, где вы хотите; нажмите другую клавишу и вы обведете ее вертикальной линией; нажмите две клавиши, а затем еще две подряд и нарисуйте линию с точным наклоном».
При этом первая узнаваемая программа САПР появилась в 1963 году (она называлась Sketchpad). За нее ученый Иван Сазерленд получил премию Тьюринга.
Технологии распознавания голоса
В этом же произведении Хайнлайн упоминает возможность распознавания человеческого голоса и появление технологий, способных преобразовывать речь в текст:
«(Я) ожидал, что будут использоваться автоматические секретари — я имею в виду машину, которой вы могли бы диктовать и получать обратно деловое письмо, в котором орфография и пунктуация были бы идеальными».
Интересно, что первая функциональная система распознавания речи появилась в 1976 году. Ее создали в рамках проекта Harpy компании Carnegie Mellon. Harpy распознавала более 1 000 слов, что примерно соответствует словарному запасу трехлетнего ребенка.
Появление Интернета
Хайнлайн в романе 1938 года «Для нас, живых: комедия нравов», опубликованном после его смерти, описывает национальную информационную сеть. Это огромная сеть пневматических трубок, пронизывающих всю страну, через которые можно отправлять запросы библиотекарям, чтобы получить фотокопии статей.
Писатель вернулся к этой идее в 1983 году в романе «Фрайди» («Пятница»). Там говорится о случайной природе поиска ссылок, которая еще ближе к тому, как мы сейчас используем Интернет.
«Когда-то действительно жил человек, известный как “Величайший авторитет в мире”. Я столкнулась с ним, пытаясь ответить на один из многих глупых вопросов, которые продолжали поступать ко мне из странных источников. Вот так: установите свой терминал в положение “исследование”. Последовательно вводите параметры “Североамериканская культура”, “англоязычный”, “середина двадцатого века”, “комики”, “Величайший авторитет в мире”. Ответ, на который вы можете рассчитывать, — “Профессор Ирвин Кори”. Вот такой у него юмор».
Мобильный телефон
В романе «Космический кадет» (на русском его издавали как «Космический патруль») 1948 года описана такая сценка:
«Слушай-ка, звонит твой телефон!» — «Верно», — Мэтт сунул руку в поясную сумку и достал телефонную трубку. — «Алло?». Судя по всему, это самое первое упоминание общедоступных мобильных телефонов и сотовой связи. Интересно, что это произошло за 35 лет до того, как компания Motorola в 1983 году выпустила на рынок свой первый коммерческий мобильный телефон.
Предсказания Джорджа Оруэлла
25 июня 1903 года родился Джордж Оруэлл. Он предугадал целый ряд событий.
Устройства для наблюдения
В своем романе «1984» Оруэлл описывает телекраны — большие телевизоры, стоящие в домах и общественных местах. С помощью них за жителями наблюдает полиция мысли. Телекраны умеют распознавать людей и выражения их лиц.
В современном мире нет конкретно таких устройств, но есть их аналоги. Например, современные «умные» телевизоры могут распознавать речь. Кроме того, у нас есть компьютеры и смартфоны, через которые можно распознавать данные.
Технология преобразования речи в текст
Главный герой «1984» Уинстон Смит использовал устройство под названием речепис. Оно записывало сказанное и выдавало на телеэкран текст. В современном мире существуют множество приложений и сервисов, которые делают то же самое. Например, функция перевода речи в текст есть в Google Docs, клавиатурах Google и «Яндекса». Как и предсказывал Оруэлл, эта полезная технология очень востребована.
Огромные военные базы
В книге «1984» также описаны плавающие крепости. Это огромные военные базы для обороны стратегических пунктов морских коммуникаций. В современном мире больше всего на плавающие крепости похожи искусственные острова. К тому, что описал Оруэлл, например, китайские острова, которые предназначены и для промышленных, и для военных нужд.
Создание произведений искусства с помощью искусственного интеллекта
В том же романе описано устройство версификатор, которое само создает музыку и литературу. По сути, это искусственный интеллект. К слову, его появление предскажут позже Аркадий и Борис Стругацкие. Так, они описали математические системы, способные к самообучению (братья-фантасты предугадали, кстати, и многое другое).
Предсказания Рэя Бредбери
22 августа 1920 года родился Рэй Брэдбери. В 1950‑е годы он создал несколько произведений, в которых поразительно точно предсказал технологии и тренды, появившиеся в будущем.
Виртуальная реальность
В рассказе «Вельд» Брэдбери описана комната с эффектом присутствия. Она способна создавать изображение, звуки и запахи, а также воздействовать на материальные объекты. Современные технологии виртуальной реальности не симулируют запахи, но они вполне способны обманывать мозг звуками и картинкой. До взаимодействия с миром тоже недалеко. Так, уже есть разработки, которые позволяют «почувствовать» виртуальные вещи с помощью перчаток с тактильной обратной связью.
Беспилотные автомобили
В рассказе «Пешеход» и других произведениях Брэдбери упоминаются автомобили, которые ездят сами по себе, а также умеют говорить с людьми. Нынешние беспилотные автомобили пока не идеально ориентируются на дорогах и не говорят с людьми, но наверняка они скоро «поумнеют».
Bluetooth‑наушники
В романе «451 градус по Фаренгейту» фигурируют радиопередатчики- «ракушки». Они плотно прилегают к ушам и воспроизводят звук без проводов. Устройство очень напоминает современные Bluetooth‑наушники.
Банкоматы
В том же романе описываются круглосуточные банкоматы: «Монтэг шел от станции метро, деньги лежали у него в кармане (он уже побывал в банке, открытом всю ночь, — его обслуживали механические роботы)». Современные банкоматы работают и выглядят немного по-другому, но появление такой технологии Брэдбери предугадал поразительно точно.
Умные часы и сотовая связь
В рассказе «Убийца» 1953 года упоминаются устройства, которые позволяют разговаривать на расстоянии без проводов. В представлении Брэдбери это были радиобраслеты — небольшие гаджеты в виде часов со встроенным микрофоном и динамиком. Таким образом, писатель предугадал появление сразу двух технологий: сотовую связь и умные часы.
ЖК‑телевизоры
В книге «451 градус по Фаренгейту» фигурируют огромные телевизорные стены. С помощью них государство обеспечивает население контентом, не нагружающим мозг. В современном мире стен‑экранов пока нет, но зато есть огромные плоские ЖК‑телевизоры — в том числе и размером со стену.