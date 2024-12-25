Бесконечный дождь: кафе, в котором ежедневно выпадают осадки

Кажется, что проводить время в сыром месте, где постоянно выпадают осадки, не очень приятно, однако Rain Report Cafe получило много положительных отзывов в интернете. Здание полностью выкрашено в черный цвет и окружено бамбуковыми деревьями, из-за чего, когда начинается ливень, кажется, словно посетители находятся на природе. А чтобы гости не промокли, им предлагают бесплатные зонты, дождевики и резиновые сапоги.