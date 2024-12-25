Бесконечный дождь: кафе, в котором ежедневно выпадают осадки

В южнокорейском Сеуле есть уникальное расслабляющее кафе, в котором каждый посетитель сможет почувствовать себя за пределами шумного города. Каждые 15 минут в этом необычном заведении идет проливной дождь. Об этом пишет Oddity Central.
Кажется, что проводить время в сыром месте, где постоянно выпадают осадки, не очень приятно, однако Rain Report Cafe получило много положительных отзывов в интернете. Здание полностью выкрашено в черный цвет и окружено бамбуковыми деревьями, из-за чего, когда начинается ливень, кажется, словно посетители находятся на природе. А чтобы гости не промокли, им предлагают бесплатные зонты, дождевики и резиновые сапоги.
Прошло всего несколько месяцев с момента открытия кафе, но оно стало одним из самых популярных в Сеуле. Иногда у окон заведения выстраиваются целые очереди из посетителей, которые хотят снять ливень на видео, поэтому каждый гость может стать звездой чьего-то ролика.
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