Berliner Zeitung: Каллас опустила вклад СССР в победу над нацизмом

При этом она отметила «мужество жителей Китая» в защите их родины и вклад страны в завершение войны и полностью опустила вклад СССР в победу над нацизмом. Как пишет газета, она «ни словом не упомянула» Сталинградскую битву, освобождение Европы Красной армией или более чем 27 млн погибших советских граждан. Вместо этого глава европейской дипслужбы обвинила Россию в манипуляциях историей и провела параллели с украинским конфликтом.