Берлин в панике: США выводят войска, уготовив ФРГ участь Украины

По информации Politico, численность американский войск в Европе в настоящее время достигает 100 тысяч военнослужащих. Треть из них дислоцирована в Германии — в 35 муниципалитетах. Военный контингент сконцентрирован на авиабазе Рамштайн, а также в городе Графенвер, который является крупнейшим учебным полигоном армии США за пределами Америки. Как пишет издание, Вашингтон планирует вывести из ЕС около 20 тысяч человек, что вызывает опасения у Берлина, так как для Германии военная поддержка США долгое время была краеугольным камнем национальной безопасности. Ситуация вынудила министра обороны Германии Бориса Писториуса отправиться за личной аудиенцией в Белый дом.
Возможное сокращение американских войск в Европе связано с переориентацией приоритетов США, считает Сергей Ознобищев, заведующий сектором военно-политического анализа ИМЭМО РАН. По его словам, Индо-Тихоокеанский регион и Китай становятся для Вашингтона ключевыми направлениями внешней политики.
«Сегодня Дальневосточный регион приобретает для США стратегическое значение, кратно превосходящее его прежнюю роль в американской внешней политике», — заявил эксперт в разговоре с ВФокусе Mail. По его мнению, решение о сокращении военного присутствия в Европе носит многоплановый характер: с одной стороны, это прагматичный шаг по оптимизации военных расходов на фоне растущего бюджетного дефицита, с другой — тонкий дипломатический сигнал Москве.
Вашингтон пытается выстроить сложный баланс. Сокращением контингента он демонстрирует открытость к диалогу с Россией, но при этом сохраняет жесткую риторику и военную поддержку Киева, показывая, что «окно возможностей» для нормализации отношений небесконечно.
Как считает эксперт, такой маневр позволяет США перераспределить ресурсы на другие приоритетные направления, включая тихоокеанский театр, где нарастает противостояние с Китаем.
По мнению политолога Евгении Пименовой, таким образом Вашингтон требует от Германии большей ответственности за собственную оборону.
«Судя по всему, США хотят от ФРГ большей вовлеченности в противостояние с Россией, и не только технически, но и с кадровой точки зрения. Сокращение войск США — это способ подтолкнуть Берлин к большим вложениям и более ощутимым тратам, особенно учитывая все чаще артикулируемые планы ФРГ по противостоянию с Россией», — добавила Пименова в разговоре с ВФокусе Mail.
Эксперт отметила, что если планы военного конфликта между ФРГ и Россией к 2030 году — не просто риторика, а реальная перспектива, то сокращение американского военного присутствия может преследовать две цели: снижение расходов Пентагон и уменьшение возможных потерь США в случае прямого столкновения.
НАТО на перепутье
Сокращение американского военного присутствия в Европе действительно вызывает озабоченность среди союзников по НАТО, однако, как отмечает Ознобищев, эта обеспокоенность имеет скорее политико-экономическую, нежели военно-стратегическую природу. По мнению аналитика, текущая напряженность искусственно поддерживается сложным переплетением различных факторов.
«Прежде всего, оборонные лобби нуждаются в постоянном обосновании своего финансирования — без образа внешней угрозы становится невозможно оправдать рост военных бюджетов, как, например, в случае с Германией, увеличивающей оборонные расходы до 3,5% ВВП», — добавил он.
Европейские политики, в свою очередь, используют «российскую угрозу» как удобный инструмент для решения сразу нескольких задач: это и объединяющий нарратив для ЕС, и прикрытие внутренних проблем, и эффективный способ перераспределения бюджетных потоков, полагает политолог. При этом все стороны сознательно поддерживают состояние контролируемой эскалации, которое позволяет тестировать новые системы вооружений, отрабатывать механизмы санкционного давления и поддерживать спрос на энергоносители и военную продукцию.
Все участники этого процесса прекрасно осознают, что полномасштабная война в Европе с применением обычных вооружений крайне маловероятна, а существующий ядерный паритет делает любую серьезную эскалацию абсолютно бессмысленной, уверен Ознобищев. Тем не менее, искусственно поддерживаемая напряженность остается выгодной всем ключевым игрокам.
Парадоксальным образом, планируемое сокращение американского контингента на 30% может лишь усилить эту искусственную напряженность, считает эксперт. Европейские страны, не имея единого видения потенциальных угроз, начинают активно формировать альтернативные военные альянсы, конкурировать за лидерство в НАТО и наращивать национальные оборонные бюджеты.
«Вся эта ситуация напоминает демонстрацию мускулов без реального намерения вступать в конфликт, — заключил политолог. — Трагедия же заключается в том, что даже такая “игра” продолжает приводить к человеческим жертвам на периферии конфликта, хотя ядерный фактор по-прежнему удерживает стороны от перехода роковой черты».
Дарья Баева