Берлин в панике: США выводят войска, уготовив ФРГ участь Украины

По информации Politico, численность американский войск в Европе в настоящее время достигает 100 тысяч военнослужащих. Треть из них дислоцирована в Германии — в 35 муниципалитетах. Военный контингент сконцентрирован на авиабазе Рамштайн, а также в городе Графенвер, который является крупнейшим учебным полигоном армии США за пределами Америки. Как пишет издание, Вашингтон планирует вывести из ЕС около 20 тысяч человек, что вызывает опасения у Берлина, так как для Германии военная поддержка США долгое время была краеугольным камнем национальной безопасности. Ситуация вынудила министра обороны Германии Бориса Писториуса отправиться за личной аудиенцией в Белый дом.