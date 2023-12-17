Бережное отношение. Стоматолог рассказала, как ухаживать за зубами зимой

В холодное время года полость рта требует особого тщательного и бережного ухода. Врач-стоматолог и основатель стоматологической клиники Луиза Автандилян рассказала aif.ru, как ухаживать за зубами зимой, а также дала 5 важных рекомендаций по профилактике заболеваний полости рта.

Правильная гигиена

Большинство стоматологических заболеваний возникает из-за недостаточного внимания к гигиеническим процедурам. Частички пищи, которые застревают между зубами, создают идеальную питательную среду для размножения патогенных микроорганизмов, способных разрушить эмалевый слой зубов, тем самым увеличивая риск возникновения кариеса.

Зимой, когда защитные силы организма снижаются, патологические процессы в полости рта развиваются быстрее, чем в теплое время года.

Поэтому не забывайте тщательно чистить зубы два раза в день — утром после завтрака и вечером перед сном. Для этих целей желательно выбирать пасту с реминерализующими свойствами, а также мягкую зубную щетку. Завершать рутинную процедуру рекомендуется лечебно-профилактическим ополаскивателем для полости рта — например, для укрепления десен.

Кроме того, для более эффективной гигиены рекомендуется использовать ирригатор для очищения межзубного пространства, где интенсивнее всего размножаются бактерии. А на протяжении всего дня и после еды можно использовать зубную нить (флосс), но все выполняемые ею движения должны быть осторожными и нережущими, чтобы не травмировать мягкие ткани.

Избегайте температурных перепадов

Холодный воздух может усилить чувствительность зубной эмали, поэтому на улице лучше всего дышать носом, а также воздерживаться от длительных разговоров. Категорически не рекомендуется пить горячий чай или кофе, находясь на морозе, чтобы избежать резких перепадов температур — подобные колебания могут ослабить защитные свойства зубной эмали и привести к образованию трещин на ее поверхности.

Сбалансированное питание

Пересмотрите свой рацион и включите в него полезные продукты, богатые микроэлементами и нутриентами. Ешьте больше сырых овощей и фруктов — сок растений со всех сторон омывает зубы от бактерий даже в самых труднодоступных местах, а растительная клетчатка, подобно натуральной щетке, оказывает очищающий и массажный эффект.

Добавьте в ежедневное меню молочные продукты, мясо, птицу и рыбу, орехи и злаки (твердый сыр и творог, морепродукты, кунжут, миндаль, фундук), которые содержат в своем составе кальций, а также другие белки и микроэлементы.

А вот со сладким стоит быть поосторожнее — сам по себе сахар не может спровоцировать развитие кариеса, но его молекулы — углеводы — питают собой кариесогенные бактерии. Если вы все же решили побаловать себя шоколадом или конфетами, не забудьте прополоскать рот после еды, чтобы нейтрализовать кислоты и предотвратить рост бактерий.

Увлажнение

Зимой многие пациенты сталкиваются с ксеростомией, или сухостью во рту, которая может быть вызвана температурными перепадами или «синдромом горячих батарей». Поэтому старайтесь выпивать свою норму объема воды. Вода не только помогает поддерживать щелочной баланс в ротовой полости, но и нейтрализует агрессивные кислоты и вымывает бактерии из труднодоступных мест.

Своевременная профилактика

Зима — хорошее время, чтобы отправиться на сеанс профессиональной чистки зубов. В ходе процедуры стоматолог-гигиенист при помощи ультразвука и пескоструя удаляет зубной камень и отложения налета, которые являются источниками инфекции и увеличивают риск развития множества стоматологических заболеваний.