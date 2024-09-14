Береги СНИЛС смолоду. Чем грозит утечка персональных данных

Цифровая эпоха сделала нашу жизнь значительно удобнее, мы теперь в один клик переводим деньги друзьям и родственникам, покупаем продукты и оплачиваем коммунальные услуги. Оборотной стороной цифровой медали стали утечки персональных данных граждан в сеть. «Слив» подхватывают мошенники всех мастей, что грозит ничего не подозревающим гражданам серьезным ущербом. Базы с нашими паспортными данными, счетами, телефонами и адресами утекали из банков, сотовых и медицинских компаний, а один из самых громких случаев утечки, затронувший примерно 7 млн человек в России, Казахстане и Белоруссии, допустили в сервисе по доставке «Яндекс. Еда». Пострадавшие выдвинули групповые и одиночные иски, требуя компенсации в среднем в 100 тыс. руб. каждый, но в итоге суд удовлетворил лишь 13 исков, снизив по ним сумму компенсации до 5 тыс. руб.