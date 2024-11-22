Бербок объявила о разводе с мужем

«В Берлине уже давно ходят слухи об их браке. Теперь министр иностранных дел Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш подтверждают: после 17 лет брака их любовь закончилась», — пишет Bild.
Пара также заявила, что они пока не нашли новых партнеров, и, более того, они продолжают жить в Потсдаме вместе с двумя дочерьми, которым девять и 13 лет.
Также издание обратило внимание на то, что на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку Бербок появилась без обручального кольца.