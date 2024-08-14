Бэнкси завершил свою серию работ с животными в Лондоне

Впрочем, это не отменяет и других возможных толкований, которые уже нашли поклонники творчества художника: что это комментарий на тему изменений климата, угроз, которые нависли над редкими видами животных или даже метафора на тему самих людей, которые заперты в клетке современной цивилизации будто звери.