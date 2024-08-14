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Бэнкси завершил свою серию работ с животными в Лондоне

Последнее граффити появилось на воротах Лондонского зоопарка.

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Последняя работа Бэнкси наконец раскрывает сюжет его новой серии изображений, появившихся по всему Лондону. На ней горилла приподнимает забор зоопарка, выпуская всех зверей наружу, а дальше они, видимо, «разбежались» по городу.

Впрочем, это не отменяет и других возможных толкований, которые уже нашли поклонники творчества художника: что это комментарий на тему изменений климата, угроз, которые нависли над редкими видами животных или даже метафора на тему самих людей, которые заперты в клетке современной цивилизации будто звери.

Некоторые работы Бэнкси уже закрасили или украли — но в нашей фотогалерее можно посмотреть все и сразу.

Георгий Мазуркевич