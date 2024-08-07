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Бэнкси нарисовал вторую работу в Лондоне за сутки

Новый стрит-арт художника — силуэты двух слонов, тянущихся друг к другу.

Источник: Yui Mok/PA

Неуловимый и всемирно известный уличный художник Бэнкси рассказал о второй работе в Лондоне за сутки. Он нарисовал ее на стене дома в Челси, районе Лондона, а в четверг выложил пост в социальных сетях, подтверждающий, что работа принадлежит ему.

Из двух окон, заложенных кирпичом, теперь как будто выглядывают две слоновьи головы, тянущиеся хоботами друг к другу. Бэнкси не прокомментировал, что именно означает эта работа, и люди, привыкшие искать тайные послания в работах мастера, сразу стали строить предположения. Первые версии, как рассказывает The Guardian — недостаток приватности в современном мире и опасность вымирания разных видов диких животных.

Это не первые настенные работы Бэнкси в Лондоне в этом году: в марте он уже представил публике большой стрит-арт на глухой стене дома. Тогда художник изобразил крону дерева, стоявшего рядом со стеной — на нем только что обрубили все ветки.

О предыдущей работе художника, горном козле, стоящем на «уступе», рассказывали в отдельном материале.

Георгий Мазуркевич