Бэнкси нарисовал вторую работу в Лондоне за сутки

Неуловимый и всемирно известный уличный художник Бэнкси рассказал о второй работе в Лондоне за сутки. Он нарисовал ее на стене дома в Челси, районе Лондона, а в четверг выложил пост в социальных сетях, подтверждающий, что работа принадлежит ему.
Из двух окон, заложенных кирпичом, теперь как будто выглядывают две слоновьи головы, тянущиеся хоботами друг к другу. Бэнкси не прокомментировал, что именно означает эта работа, и люди, привыкшие искать тайные послания в работах мастера, сразу стали строить предположения. Первые версии, как рассказывает The Guardian — недостаток приватности в современном мире и опасность вымирания разных видов диких животных.
Это не первые настенные работы Бэнкси в Лондоне в этом году: в марте он уже представил публике большой стрит-арт на глухой стене дома. Тогда художник изобразил крону дерева, стоявшего рядом со стеной — на нем только что обрубили все ветки.
О предыдущей работе художника, горном козле, стоящем на «уступе», рассказывали в отдельном материале.
Георгий Мазуркевич