Бенгальские тигры из барнаульского зоопарка стали родителями

Зоопарк также показал видео, на котором тигрята и Фифа лежат в домике — детеныши ведут себя активно и постоянно пытаются уползти от матери.

Ранее заповедник «Земля леопарда» показал видео с тигрятами, которые следуют за матерью. В нацпарке рассказали, что тигрята впервые покидают убежище в возрасте двух месяцев. Мать приносит им мясо, хотя еще 5−6 месяцев продолжает кормить молоком. С шести месяцев они начинают сопровождать ее во время охоты и учатся добывать себе пищу.