Бендер, у которого получилось. Как жил и умер чемпион мира Борис Спасский

Режиссер Леонид Гайдай, замахнувшийся на постановку «Двенадцати стульев», рассматривал разные кандидатуры на роль главного героя. Но, пожалуй, самой оригинальной идеей мастера было снять в этом образе лучшего шахматиста планеты.
Родом из Ленинграда
В итоге чемпион мира Борис Спасский на экране не появился, однако выраженная им готовность к подобному эксперименту уже о многом говорит.
В мире шахмат Спасский всегда стоял особняком, вызывая восхищение одних и неприязнь других. Но ни то, ни другое его особо не волновало.
Уроженец Ленинграда, он начал играть в шахматы в 5 лет в детдоме. Там он вместе с братом оказался в 1941 году в эвакуации.
С одной стороны, Борису повезло — самые близкие его люди пережили войну. Но не всех она сближала: отец ушел из семьи, и в послевоенном Ленинграде будущего чемпиона мира, а также его брата и сестру мать воспитывала одна.
В шахматном кружке Ленинградского Дома пионеров Боря Спасский быстро стал знаменитостью. В 11 лет он выиграл юношеское первенство спорт общества «Трудовые резервы», а спустя несколько месяцев стал самым юным на тот момент перворазрядником в стране.
Дорога в чемпионы
В 1955 году Спасский стал первым советским чемпионом мира среди юношей, поделил 3−6 места в первенстве СССР среди взрослых, а также пробился в турнир претендентов, став самым молодым гроссмейстером планеты.
Он вспоминал, что в первом своем турнире претендентов мог и выиграть, но в какой-то момент испугался собственной прыти. И испугался настолько, что оказался в тени конкурентов сразу на два чемпионских цикла.
В 1966 году Спасский впервые добился права сыграть матч за мировую корону, но уступил действующему чемпиону Тиграну Петросяну. Через три года, в 1969-м, сделав выводы, Спасский сокрушил Петросяна, добившись чемпионского звания.
Уронивший шахматный престиж
На шахматном небосклоне взошла звезда американца Бобби Фишера, который в 1972 году бросил вызов советскому чемпиону. У Спасского не было никакого «комплекса Фишера», однако своим скандальным поведением тот смог выбить советского гроссмейстера из колеи.
Начало матча перенесли, потому что американец не соизволил явиться вовремя. Проиграв первую партию, Фишер просто не пришел на вторую, и ему засчитали поражение. И глава ФИДЕ, и руководители советской делегации предлагали Спасскому завершить этот балаган — вся ответственность за срыв матча ложилась на американца.
Спустя годы Спасский признавался, что во время поединка был не в своей тарелке, и подозревал применение различных неспортивных приемов со стороны делегации США. Но, как говорится, не пойман — не вор.
Впервые после Второй Мировой войны советская шахматная школа утратила мировую корону, к том уже проиграв ее главному идеологическому оппоненту. Но, что удивительно, больших проблем у Спасского из-за этого не возникло.
Французский связной
Больше того, всегда пользовавшийся успехом у женщин, Борис Васильевич развелся со второй женой, заключив брак с француженкой, внучкой белого генерала. Спасский переехал жить во Францию, но при этом продолжал выступать под флагом СССР.
Среди шахматного сообщества на сей счет ходили слухи один невероятнее другого. Одни считали, что Спасский чуть ли не полковник КГБ, другие уверяли, что он антисемит, и пользуется поддержкой высокопоставленных антисемитов в руководстве СССР.
Его самого эти разговоры особенно не беспокоили. Спасский несколько ушел в тень, со стороны наблюдая за противоборством нового чемпиона мира Анатолия Карпова и беглого претендента Виктора Корчного.
Спасский всегда говорил, что талант Карпова куда выше, чем у его соперника, чем нажил непримиримого врага в лице Корчного.
В начале 1980-х Спасский стал выступать за Францию, сыграв за сборную этой страны на трех Шахматных Олимпиадах.
Бобби и Борис
А в 1992 году он стал участником самой громкой сенсации. Бобби Фишер, двадцать лет пребывавшей в затворничестве, решил сыграть «матч-реванш» со Спасским. И хотя формально никакого титула на кону не стояло, интерес к поединку, состоявшемуся в Югославии был необычайным. Спасский опять проиграл, однако его это совершенно не беспокоило.
Борис Васильевич был одним из немногих, с кем Фишер регулярно общался до самой своей смерти. Сторонник всех возможных теорий заговора, американец не доверял врачам, и убеждал Спасского следовать его примеру.
После смерти Фишера он приехал к нему на могилу, находящуюся в Исландии, и в шутку спросил: «А место рядом есть?».
Побег на Родину
В отличие от американца, Спасский не производил впечатление вечного странника. И поразил всех, когда 2012 году сбежал из Франции от жены и сына.
Французский отпрыск, Борис-младший, даже уверял, что отца похитили и держат в Москве насильно.
Впрочем, вскоре стало ясно, что Спасский, пусть и с пошатнувшимся здоровьем, мыслит волне ясно. Причиной бегства стало то, что близкие стали его чрезмерно опекать и ограничивать, и свободолюбивому шахматисту, никогда не признававшему над собой ограничений, стало тесно.
Последние годы жизни его обителью стала небольшая квартира не в самом престижном московском районе. Но, кажется, патриарха шахмат, вполне устраивала такая осень жизни на родной земле.
После ухода из жизни Василия Смыслова Борис Спасский 15 лет был старейшим из ныне живущих чемпионов мира.
Последние месяцы жизни гроссмейстера были непростыми. Осенью 2024 года не стало его старшего сына Василия, а в январе 2025 года скончалась сестра Ираида, гроссмейстер по шашкам, чемпионка СССР и вице-чемпионка мира.
Борис Спасский прожил жизнь так, как считал правильным сам, не под кого не подстраиваясь. И в этом он, пожалуй, действительно был похож на великого комбинатора, которого так и не сыграл в начале 1970-х.