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Бенчинг: что это такое и как его распознать

Почему в романтических или дружеских отношениях нам хочется чего-то большего, но партнер будто ограничивает нас в этом?

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com

Представьте ситуацию: вы познакомились с молодым человеком или девушкой, начали переписываться каждый день, встречи стали более частыми. И вот вы готовы начать романтические отношения или крепкую дружбу, но вас игнорируют, общение становится более отстраненным или и вовсе пропадает.

Почему так происходит и что с этим делать, рассказали в Psychologies.

Что такое бенчинг

Возможно, если вас начали игнорировать или общаться с вами отстраненно, вы столкнулись с бенчингом — ситуацией, в которой один из партнеров рассматривает другого как «запасной вариант».

Сам термин образовался от английского benching — это слово буквально переводится как «посадить на скамейку запасных». И такое может происходить не только в романтических, но и в дружеских отношениях.

При бенчинге люди общаются, взаимодействуют, но один из партнеров чувствует себя неудовлетворенным. Один хочет чего-то большего, а другой вроде и подпитывает это желание, но все же сдерживает границы и не дает их пересечь.

Почему люди прибегают к бенчингу

Причины бенчинга могут быть разными:

  • человек подпитывает свою самооценку или просто использует другого человека;
  • нежелание обижать партнера отказом. Также одному из партнеров может быть страшно объяснить, что он не хочет чего-то большего в отношениях;
  • непонимание своих желаний. Один из партнеров может не до конца понимать, что он хочет от другого человека;
  • нехватка общения. Человек ищет друзей и знакомых, так как ему не хватает общения. В таком случае его не волнуют чувства других людей

Чем опасен бенчинг

Попав в ситуацию, когда тот, кто нам нравится, нас не выбирает, наша самооценка может упасть, а восприятие себя как потенциального партнера оказывается под ударом. Также могут быть и депрессивные проявления, но это происходит в том случае, если ситуация продолжается в течение долгого времени.

Как распознать бенчинг

Бенчинг может проявляться в разных ситуациях:

  • когда вы время от времени переписываетесь, но до встреч или не доходит, или они постоянно отменяются. Вы заинтересованы в отношениях, но они не развиваются;
  • если человек не проявляет внимания к вам и вашей жизни;
  • главное в бенчинге — это сохранение дистанции. Человек поддерживает отношения, но не дает им развиваться

В таком случае важно прояснить волнующие вопросы. Часто нежелание столкновения с неприятной реальностью тормозит человека в том, чтобы выяснить что-то конкретное, но сделать это необходимо.

Если же вы поняли, что к бенчингу склонны вы сами, следует разобраться, что вас к этому подталкивает.

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