Бенчинг: что это такое и как его распознать

Представьте ситуацию: вы познакомились с молодым человеком или девушкой, начали переписываться каждый день, встречи стали более частыми. И вот вы готовы начать романтические отношения или крепкую дружбу, но вас игнорируют, общение становится более отстраненным или и вовсе пропадает.
Почему так происходит и что с этим делать, рассказали в Psychologies.
Что такое бенчинг
Возможно, если вас начали игнорировать или общаться с вами отстраненно, вы столкнулись с бенчингом — ситуацией, в которой один из партнеров рассматривает другого как «запасной вариант».
При бенчинге люди общаются, взаимодействуют, но один из партнеров чувствует себя неудовлетворенным. Один хочет чего-то большего, а другой вроде и подпитывает это желание, но все же сдерживает границы и не дает их пересечь.
Почему люди прибегают к бенчингу
Причины бенчинга могут быть разными:
- человек подпитывает свою самооценку или просто использует другого человека;
- нежелание обижать партнера отказом. Также одному из партнеров может быть страшно объяснить, что он не хочет чего-то большего в отношениях;
- непонимание своих желаний. Один из партнеров может не до конца понимать, что он хочет от другого человека;
- нехватка общения. Человек ищет друзей и знакомых, так как ему не хватает общения. В таком случае его не волнуют чувства других людей
Чем опасен бенчинг
Попав в ситуацию, когда тот, кто нам нравится, нас не выбирает, наша самооценка может упасть, а восприятие себя как потенциального партнера оказывается под ударом. Также могут быть и депрессивные проявления, но это происходит в том случае, если ситуация продолжается в течение долгого времени.
Как распознать бенчинг
Бенчинг может проявляться в разных ситуациях:
- когда вы время от времени переписываетесь, но до встреч или не доходит, или они постоянно отменяются. Вы заинтересованы в отношениях, но они не развиваются;
- если человек не проявляет внимания к вам и вашей жизни;
- главное в бенчинге — это сохранение дистанции. Человек поддерживает отношения, но не дает им развиваться
В таком случае важно прояснить волнующие вопросы. Часто нежелание столкновения с неприятной реальностью тормозит человека в том, чтобы выяснить что-то конкретное, но сделать это необходимо.
Если же вы поняли, что к бенчингу склонны вы сами, следует разобраться, что вас к этому подталкивает.
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