Бенчинг: что это такое и как его распознать

Попав в ситуацию, когда тот, кто нам нравится, нас не выбирает, наша самооценка может упасть, а восприятие себя как потенциального партнера оказывается под ударом. Также могут быть и депрессивные проявления, но это происходит в том случае, если ситуация продолжается в течение долгого времени.