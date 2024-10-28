Бен Аффлек рассказал о желании встречаться только с непьющими девушками

По данным издания, основным требованием является ведение трезвого образа жизни. При этом инсайдер Daily Mail заявил, что актер готов к новым отношениям, но серьезными они не могут быть до тех пор, пока не завершен процесс его развода с Дженифер Лопес.
«Он хочет встречаться только с теми, кто не употребляет алкоголя. Последние два года были тяжелыми для Бена, сейчас он совсем не пьет, и он не собирается устраивать проверки для своей силы воли», — цитирует издание инсайдера.
Ранее Daily Mail сообщал, что после расставания с Лопес Бен Аффлек снова начал употреблять алкоголь, хотя до этого многие годы боролся с алкогольной зависимостью и игроманией.