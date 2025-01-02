Белый, синий, голубой. В какие цвета окрашен Новый год у нас и на Западе

Елка, попав к нам в первой четверти XIX столетия с подачи супруги будущего императора Николая I, некоторое время не воспринималась вообще. Но потом — как прорвало. Правда, украшали её принципиально иначе, адаптировав немецкий обычай к Православию, причём Православию именно отечественного извода. Дело в том, что на Руси особое внимание уделялось фигуре матери вообще и фигуре Божьей Матери в частности — известно, как у нас почитаются праздники Успения Пресвятой Богородицы и Покрова Пресвятой Богородицы. Соответствующим образом была переосмыслена и символика ёлки, которую устраивали на Рождество. Навершие? Тоже звезда. Но немного другая. Если на Западе считалось, что у неё было не то пять, не то шесть лучей, то в России — восемь. Потому что именно восьмиконечная звезда считается одним из символов Богородицы. Её иногда удавалось протащить даже на советскую новогоднюю ёлку — мол, это такая снежинка.