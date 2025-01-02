Белый, синий, голубой. В какие цвета окрашен Новый год у нас и на Западе

Думается, многие слышали хлёсткое выражение: «Новый год — всё равно, какая ёлка». С одной стороны вроде всё верно — главное, чтобы ёлочные игрушки и всё прочее создавали пресловутое новогоднее настроение.
С другой — всё не так просто. Дело в том, что у нас была создана своя традиция рождественских и новогодних украшений, заметно отличающаяся от европейской и общемировой.
С ёлкой вообще история забавная. Это дерево в русской традиции не самое счастливое. Хуже него — только осина, на которой, согласно народному преданию удавился Иуда, предавший Христа. Хотя где он нашёл в Палестине осину — большой вопрос, занимающий многих и многих. Вроде на Ближнем Востоке растёт некий её двоюродный братец из рода тополиных… Кстати, в народной молве ёлка чем-то сродни именно осине. Во всяком случае, на это прямо указывает пословица: «В сосняке — молиться, в березняке — жениться, в ельнике — удавиться».
Так что правы те, кто утверждает, что рождественская ель — затея точно не славянская и не русская. Конкретно — немецкая. Другой вопрос, что все остальные народы довольно-таки тупо заимствовали всё готовое и наряжают рождественское дерево строго по немецкому образцу. А вот мы пошли своим путём, и добились любопытных результатов.
Тут придётся слегка углубиться в историю вопроса, чтобы стало понятно, откуда вообще взялась ёлка на Рождество, и как её было принято украшать изначально.
Запад — память о грехе
Итак, Европа, Средние века, территория Священной Римской Империи Германской нации. Всё большую популярность завоёвывает весьма специальный жанр уличных представлений — мистерии. Они были основаны на религиозных сюжетах, среди которых безусловную пальму первенства удерживал сюжет «Адам и Ева», включающий в себя, разумеется, и соблазн, и грехопадение, и изгнание из рая и строгие слова Господа, адресованные Адаму: «В поте лица будешь добывать хлеб свой».
Этот сюжет очень часто привязывали к празднику Рождества Христова. Почему? Да по той простой причине, что именно Иисус снял с рода человеческого тот самый первородный грех, в который впали Адам и Ева. То есть мистерия представляла собой как бы двойное назидание — вот, смотри, что стало с первыми людьми, которые ослушались своего Господа. И помни, что Христос, сын Божий и сын человеческий, снял с тебя это проклятье.
А теперь вспомним, в чём, собственно, заключался тот самый первородный грех? В том, что Ева с подачи Змия, то есть дьявола, захотела отведать плод с Древа познания добра и зла, да ещё и дала откусить своему мужу Адаму. Стало быть, без дерева, которое сыграло бы в мистерии роль того самого Древа, обойтись никак нельзя. И надо, чтобы оно было зелёным, чтобы даже самый тупой зритель точно видел — это дерево, а не что-нибудь ещё. Словом, у ёлки просто не было шансов — её назначили играть в мистериях лишь потому, что она «зимой и летом одним цветом».
И не просто назначили, а ещё и навесили на неё яблоки. Вообще-то на Ближнем Востоке многие полагали, что запретным плодом был гранат. Но где его найти в Европе? Так что яблоки, без вариантов.
А ещё — крендельки. Во-первых, как напоминание о том самом «хлебе, добываемом в поте лица». А во-вторых, как напоминание о причастии — мирян католики причащали тогда только и исключительно «телом Христовым», то есть хлебом. Вино полагалось лишь духовенству.
Вот так Рождество и ель, украшенная яблоками и крендельками, слились в сознании немцев воедино. Потом уже пришли изменения и дополнения. Вернее, сначала — дополнения в виде канонического навершия ёлки и традиционных для Запада рождественских цветов. Навершие — конечно, звезда. Та самая, которая загорелась над Вифлеемом, где родился младенец Иисус, и которая вела к нему на поклон волхвов, царей Востока. Цвета — красный, зелёный и золотой. Они символизируют дары этих самых волхвов Христу — ладан, мирру и собственно золото. Изменения появились позже, когда съестное на ёлке показалось излишним, и было заменено. Яблоки — на шары, крендельки — на бантики. Собственно, сейчас в Европе и в Америке преимущественно так ёлки и наряжают — шары и бантики канонических цветов.
Россия — благодарность Богородице
Елка, попав к нам в первой четверти XIX столетия с подачи супруги будущего императора Николая I, некоторое время не воспринималась вообще. Но потом — как прорвало. Правда, украшали её принципиально иначе, адаптировав немецкий обычай к Православию, причём Православию именно отечественного извода. Дело в том, что на Руси особое внимание уделялось фигуре матери вообще и фигуре Божьей Матери в частности — известно, как у нас почитаются праздники Успения Пресвятой Богородицы и Покрова Пресвятой Богородицы. Соответствующим образом была переосмыслена и символика ёлки, которую устраивали на Рождество. Навершие? Тоже звезда. Но немного другая. Если на Западе считалось, что у неё было не то пять, не то шесть лучей, то в России — восемь. Потому что именно восьмиконечная звезда считается одним из символов Богородицы. Её иногда удавалось протащить даже на советскую новогоднюю ёлку — мол, это такая снежинка.
А вот цвета в русской традиции принципиально другие — белый, синий и голубой. И тоже потому, что они символизируют Богородицу — одно из толкований говорит, что так выглядит встреча её невинной, чистой, белой души с лазурной синевой небес. Так что Дед Мороз, в отличие от Санта-Клауса, носит всё-таки синюю шубу на белом меху неспроста. Кстати, это совершенно спокойно влилось и в советскую новогоднюю традицию, поскольку эти цвета весьма удачно совпадают с цветами русской зимы, где преобладают белизна снега, серебро инея и небесная лазурь.
Что касается ёлочных игрушек, то шарики у нас, конечно, присутствуют, как и бантики. Но разнообразия в русской традиции всё-таки больше, поскольку на ёлку навешивали, в общем, всё подряд — арапчат, забавных зверушек, сказочных персонажей… В советские времена ёлочная игрушка была наполнена соответствующим смыслом — дирижабли, корабли и самолёты с серпом и молотом, фигурки представителей союзных республик в национальных одеждах. Потом, после полёта Юрия Гагарина — обязательные космонавты и свидетельства «волюнтаризма» Никиты Хрущёва — кукурузные початки. Сейчас — персонажи мультфильмов, например Кот Матроскин или Шарик из цикла о «Простоквашино»… Всё вместе — живая и наглядная история нашей страны.