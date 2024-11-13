Белый эльф с рогами. В подмосковных лесах появилось сказочное существо

«Белохвостые были к нам завезены из США относительно недавно, как сельхозживотные, их содержат в вольерах, и в принципе они не разрешены к выпуску в открытые угодья, — отметил Беляков. — Но бывает, что отдельные особи убегают из вольеров, и тогда они расселяются в наших лесах».