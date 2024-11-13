Белый эльф с рогами. В подмосковных лесах появилось сказочное существо

Подмосковное чудо
«Белый олень в Подмосковье — либо альбинос, либо у животного какие-то проблемы с пигментацией, — пояснил aif.ru биолог, охотовед Олег Беляков. — Если альбинос, то у него должны быть красные глаза, если белый окрас вызван особенностями пигментации, то это, скорее, связано с особенностями организма».
Эксперт отметил, что в Подмосковье могут встречаться три вида оленей — «белохвостые», «пятнистые» и «благородные».
«Белохвостые были к нам завезены из США относительно недавно, как сельхозживотные, их содержат в вольерах, и в принципе они не разрешены к выпуску в открытые угодья, — отметил Беляков. — Но бывает, что отдельные особи убегают из вольеров, и тогда они расселяются в наших лесах».
По словам охотоведа, таких оленей много завозили к себе финны и норвежцы. Это считается интродуцированный вид (не свойственный территории — прим. ред.).
«Пятнистый олень тоже в основном содержится в вольерах в частных угодьях. Это дальневосточный эндемик (виды, которые встречаются на ограниченных территориях, — прим. ред.). Если довелось увидеть его в лесу, то это значит, что он тоже сбежал из вольера», — отметил биолог.
Но основной вид, который встречается у нас, — это благородный олень. И его тоже держат по частным хозяйствам и закрытым огороженным территориям. Благородный олень конкурирует с лосем, вытесняет его, поэтому его не очень-то терпят в охотхозяйствах.
Судя по внешнему виду белого оленя в Дмитровском районе, его габаритам и ветвистым рогам, он относится к семейству благородных, предположил Беляков.
Уже появились сообщения, что похожее животное видели под Сергиевым Посадом и Раменском. Между ними приличное расстояние — примерно 50 км. Альбинос совершает приличные переходы по густонаселенной территории, изрезанной трассами с довольно интенсивным движением.
Такие далекие маршруты для одинокого животного выглядят не очень правдоподобно. Наверное, поэтому в народе к этому оленю уже начали относиться как к мистическому существу. Его уже назвали «сказочным эльфом» и «скандинавским божеством».
Мифический персонаж
Впрочем, олень — распространённый персонаж в сказаниях и мифах практических всех народов мира. С ним связано множество самых разных поверий и примет.
Например, в «Старшей Эдде» (сборник древнеисландских песен о богах и героях скандинавской мифологии — прим. ред.) рассказывается об олене Эйктюрнире. Он стоит на крыше Вальгаллы и ест листья исполинского ясеня Игдрасиль, который ассоциировался у древних скандинавов со Вселенной. Вода, стекающая с его огромных рогов, дает истоки всем рекам.
Важную роль в представлении о картине мира занимал олень и у народов, проживающих на территории России. Академик Борис Рыбаков писал, что с ним связывали благополучие.
В славянской мифологии, согласно исследованиям Бориса Александровича, олень олицетворял божества Рода и Рожаницы. Они покровительствовали продолжению рода. Образы этих божеств в виде символических изображений оленей дошли до нас в традиционных вышивках, украшающих рубахи и рушники.
Еще существовало поверье о белом и черном олене, которые ассоциировались с днем и ночью, летом и зимой. Так что будем считать появление белого оленя в Подмосковье в канун наступления холодов и снега явлением не случайным, а, скорее, закономерным. Что оно нам принесет?
Олень — животное благородное, поэтому с ним могут быть связаны только хорошие перемены.