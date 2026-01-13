Белый дом выложил фото Трампа на фоне карты Гренландии

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. В интервью телеканалу NBC News в начале мая 2025 года он не исключил применение силы для решения вопроса с Гренландией. Вице-президент Джей Ди Вэнс заверял в конце марта 2025 года, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам. По словам Вэнса, Вашингтон не угрожает в данном случае применением военной силы.