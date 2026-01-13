Белый дом выложил фото Трампа на фоне карты Гренландии

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Белый дом опубликовал в соцсети X фотографию президента США Дональда Трампа, смотрящего в окна своего кабинета, за которыми размещена большая карта Гренландии.
«Нажмите, чтобы следить за ситуацией», — говорится в сопровождающем фотографию сообщении.
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. В интервью телеканалу NBC News в начале мая 2025 года он не исключил применение силы для решения вопроса с Гренландией. Вице-президент Джей Ди Вэнс заверял в конце марта 2025 года, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам. По словам Вэнса, Вашингтон не угрожает в данном случае применением военной силы.
Однако 6 января Белый дом в письменном заявлении, предоставленном агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что «применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему», то есть Трампу. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки острова.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.