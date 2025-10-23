Белый дом: Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином рассчитывает заключить сделку по всем двусторонним вопросам, в том числе по сокращению арсенала ядерного оружия. Американский лидер отмечал, что китайский лидер Си Цзиньпин может оказать влияние на ход мирного процесса по Украине.