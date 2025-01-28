Белый дом представил официальный портрет первой леди США Мелании Трамп

Она же — автор официального портрета первой леди 2017 года. В отличие от нового фото, то было цветным и показывало ее лицо крупным планом. Тогда она тоже предпочла костюм Dolce & Gabbana. На том портрете руки Мелании Трамп были сложены на груди и в кадре выделялись два кольца — обручальное, с рядом драгоценных камней, и второе, с крупным прямоугольным 25-каратным бриллиантом Graff. Его Дональд Трамп подарил жене в честь 10-й годовщины их свадьбы в 2015 году. На момент покупки его стоимость оценивалась в $3 млн. В этот раз на портрете не был сделан акцент ни на одном из дорогих ювелирных изделий.