Белый дом представил официальный портрет первой леди США Мелании Трамп

Спустя неделю после инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа Белый дом представил первый официальный портрет его супруги. Он появился в ее официальных аккаунтах (под названием FLOTUS — First Lady of the United States или первая леди Соединенных Штатов Америки), а также на страницах Белого дома и самого президента (POTUS — President of the United States).
Как пишет WWD, на черно-белом снимке 54-летняя Мелания Трамп позирует в черном брючном костюме Dolce & Gabbana, сшитом на манер мужского смокинга, и белой рубашке. Образ дополнил пояс-кушак Ralph Lauren. Она стоит за столом в Желтом овальном кабинете, опершись на него руками. Позади нее — панорамное окно с видом на Монумент Вашингтону — мраморно-гранитный обелиск высотой 169 метров, самый большой обелиск в мире и самое высокое сооружение в Вашингтоне.
Би-би-си пишет, что портрет был сделан на следующий день после инаугурации 20 января. Его автором выступила бельгийский фотограф Режин Мао. Она неоднократно фотографировала Трампов и отдельно Меланию с 2006 года. Одна из наиболее известных ее фотосессий — съемка Дональда и Мелании Трамп с их сыном Бэрроном в позолоченной зале их дома в Нью-Йорке.
Она же — автор официального портрета первой леди 2017 года. В отличие от нового фото, то было цветным и показывало ее лицо крупным планом. Тогда она тоже предпочла костюм Dolce & Gabbana. На том портрете руки Мелании Трамп были сложены на груди и в кадре выделялись два кольца — обручальное, с рядом драгоценных камней, и второе, с крупным прямоугольным 25-каратным бриллиантом Graff. Его Дональд Трамп подарил жене в честь 10-й годовщины их свадьбы в 2015 году. На момент покупки его стоимость оценивалась в $3 млн. В этот раз на портрете не был сделан акцент ни на одном из дорогих ювелирных изделий.
Издание Daily Mail отметило, что в 2017 году пресс-служба Белого дома представила портрет первой леди только через три месяца после инаугурации ее супруга. Этот факт иллюстрирует, по их мнению, то, что Мелания Трамп не собирается «терять время» и «объявляет себя частью президентского триумвирата» (после президента и вице-президента). А выбор классического костюма и рубашки без акцента на драгоценностях и подарках мужа дает понять, что Трамп хочет показать себя «смелой, уверенной в себе начальницей».
Гвендолин Дюбуа Шоу, заведующая кафедрой истории искусств Пенсильванского университета, считает, что поза Мелании Трамп говорит о ее готовности приступить к работе и что она «готова к большей власти, которую, казалось, не хотела принимать во время своего первого визита в Белый дом». Также Шоу отметила уверенность и расслабленность Трамп перед камерой, намекая на ее модельное прошлое. А модный эксперт Элли Вайолет Брэмли говорит, что, несмотря на продуманность всех деталей, кадр получился «тяжеловесным», что «противоречит традиционной роли первой леди».
На прошлой неделе Дональд и Мелания Трамп отпраздновали 20-летие свадьбы. По этому случаю Трамп опубликовал архивное фото и поздравил ее в соцсетях. «Ты удивительная жена и замечательная мама. С годовщиной!» — написал он. Ответного жеста не последовало — на тот момент аккаунты Мелании Трамп были пусты.