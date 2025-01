Белый дом представил официальный портрет первой леди США Мелании Трамп

Спустя неделю после инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа Белый дом представил первый официальный портрет его супруги. Он появился в ее официальных аккаунтах (под названием FLOTUS — First Lady of the United States или первая леди Соединенных Штатов Америки), а также на страницах Белого дома и самого президента (POTUS — President of the United States).