Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией

Прево: Белый дом по ошибке включил Бельгию в Совет мира.

Источник: Reuters

Бельгия по ошибке попала в список стран, которые включили в список участников Совета мира, работу которого организовал президент США Дональд Трамп. Об этом заявил глава МИД Бельгии Максим Прево в соцсети X.

«Бельгия НЕ подписывала устав “Совета мира”. Это утверждение неверно», — намисал бельгийский министр. Он уточнил, что страна, как и многие европейские государства, сомневается относительно этой инициативы. Брюссель ожидает «общего и скоординированного европейского ответа».

По данным бельгийского телеканала VRT, Белый дом случайно перепутал Бельгию с Белоруссией, поэтому включил ее в состав Совета мира.