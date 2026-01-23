Белый дом отредактировал лицо активистки на фотографии, изобразив ее рыдающей

Оригинальная фотография появилась в тот же день на странице министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм в X. «Сотрудники министерства внутренней безопасности и агенты ФБР арестовали Некиму Леви Армстронг, которая сыграла ключевую роль в организации беспорядков в церкви в Сент-Поле (штат Миннесота). Ей предъявлено обвинение в совершении федерального преступления», — написала глава ведомства. На изображении Армстронг спокойно смотрит перед собой. Через примерно полчаса та же фотография появилась на странице Белого дома, однако на ней Армстронг рыдает. К фото добавили надпись: «Арестована крайне левый агитатор Некима Леви Армстронг за организацию беспорядков в церкви в Миннесоте».