Белый дом отредактировал лицо активистки на фотографии, изобразив ее рыдающей

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Белый дом опубликовал в X в четверг отредактированное фото активистки Некимы Леви Армстронг, выступающей против иммиграционной политики американской администрации.
Оригинальная фотография появилась в тот же день на странице министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм в X. «Сотрудники министерства внутренней безопасности и агенты ФБР арестовали Некиму Леви Армстронг, которая сыграла ключевую роль в организации беспорядков в церкви в Сент-Поле (штат Миннесота). Ей предъявлено обвинение в совершении федерального преступления», — написала глава ведомства. На изображении Армстронг спокойно смотрит перед собой. Через примерно полчаса та же фотография появилась на странице Белого дома, однако на ней Армстронг рыдает. К фото добавили надпись: «Арестована крайне левый агитатор Некима Леви Армстронг за организацию беспорядков в церкви в Миннесоте».
Пользователи Х раскритиковали Белый дом за публикацию. «Еще раз обращаюсь к тем, кто испытывает потребность рефлекторно защищать совершивших чудовищные преступления в нашей стране. Я хочу сказать вам следующее: соблюдение закона будет продолжаться. Мемы будут продолжаться. Спасибо за внимание к этому вопросу», — написал в X заместитель помощника президента США Кейлан Дорр в ответ на многочисленные недовольства.
Газета New York Times проанализировала оба изображения и пришла к выводу, что фото на странице Белого дома содержит признаки цифровой обработки.
18 января группа протестующих ворвалась в церковь в городе Сент-Пол и начала скандировать лозунги с критикой в адрес иммиграционной политики Вашингтона и в память о застреленной активистке Рене Гуд.
В Миннеаполисе (штат Миннесота) 7 января во время операции по поиску нелегалов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля потребовали от протестовавшей против их действий Гуд, остановившейся на автомобиле посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда машина начала двигаться вперед, один из сотрудников службы открыл огонь по женщине из табельного оружия. Гуд умерла от полученных ранений. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил, что действия правоохранителей были безрассудными, и потребовал от службы покинуть город. Губернатор Миннесоты Тим Уолц пообещал обеспечить проведение «полного, справедливого и оперативного расследования» произошедшего. В городе продолжаются масштабные акции протеста.