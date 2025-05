Белый дом опубликовал изображение Трампа ко дню «Звездных войн»

Фанаты празднуют день «Звездных войн» именно 4 мая, поскольку эта дата, произнесенная на английском языке, созвучна словам из широко известной цитаты из кинофраншизы «Да пребудет с тобой сила» («May the force be with you» и «May the 4th (fourth) be with you»).