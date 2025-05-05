Белый дом опубликовал изображение Трампа ко дню «Звездных войн»

Фанаты празднуют день «Звездных войн» именно 4 мая, поскольку эта дата, произнесенная на английском языке, созвучна словам из широко известной цитаты из кинофраншизы «Да пребудет с тобой сила» («May the force be with you» и «May the 4th (fourth) be with you»).
«Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за то, чтобы вернуть в нашу Галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13 (преступной группировки Mara Salvatrucha — ред.). Вы не повстанцы — вы Империя», — говорится в публикации Белого Дома.
На изображении, сгенерированном, вероятно, при помощи нейросети, Трамп, облаченный в одежду джедая, стоит на фоне американских флагов и двух белоголовых орланов, традиционно символизирующих США. При этом, как обратили внимание в комментариях пользователи соцсети, в руке он держит красный световой меч ситхов — адептов «темной стороны» силы.
Ранее Трамп опубликовал сгенерированное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором он предстал в образе папы Римского.
«Звездные войны» были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение «Звездных войн». В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы — начало третьей трилогии, а затем и ряд других фильмов.