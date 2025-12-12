Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом назвал Трампа лучшим другом геймеров

Аккаунт Белого дома в X также выложил фото американского президента в образе из Minecraft.

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Официальный аккаунт Белого дома в X разместил изображение президента США Дональда Трампа в образе персонажа игры Minecraft и назвал американского лидера лучшим другом геймеров.

«Самый прогеймерский президент Америки», — отметили в Белом доме.

К этому сообщению пресс-служба также прикрепила заявление о том, что разработчики видеоигр в США значительно увеличили объемы выпускаемой ими продукции благодаря введенным Трампом налоговым льготам на разработки и исследования в области цифровых технологий.