Белый дом назвал строительство бального зала главным приоритетом Трампа

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Строительство бального зала в Белом доме на сегодняшний день является «главным приоритетом» президента США Дональда Трампа, заявила в четверг пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт.
«На данные момент и время бальный зал является главным приоритетом президента», — сообщила она журналистам на брифинге.
Левитт добавила, что Трамп «в душе строитель» и всегда думает о том, что можно было бы улучшить в Белом доме. Она также отметила, что в настоящее время у президента США нет планов перестраивать другие части официальной резиденции главы американского государства.
Трамп ранее заявил, что в Восточном крыле Белого дома снесут стену, чтобы гости могли напрямую проходить в новый зал приемов. По его словам, нынешний зал приемов вмещает 88 человек, а новый сможет принять 999 гостей.
Согласно официальной информации, Восточное крыло было построено в 1902 году и с тех пор проходило множество этапов реновации. Традиционно эта часть здания использовалась первыми леди США и их командами, а офисы президентов и их команд располагались в Западном крыле.
Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов — от гольф-клубов до офисных небоскребов — неоднократно говорил о том, что в Белом доме не хватает места для проведения крупных мероприятий. Именно этим он объясняет потребность в реализации своего проекта.