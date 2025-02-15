Белый конь, который помог спасти человека в Китае, погиб

Героические поступки всегда выглядят впечатляюще, но порой обходятся слишком дорогой ценой. Так вышло и на этот раз: новость о всаднике на белом коне, который на скаку ворвался в бурную реку и спас утопающего, облетела все китайские и мировые СМИ и сделала мужчину и его лошадь героями, но потом случился печальный поворот.
Эта история случилась в городе Сянтао в центральном Китае —мужчина упал с моста в реку в 40 метрах от берега и мог бы утонуть, если бы не владелец конного клуба, который как раз объезжал новую лошадь по кличке Бай Лун («Белый дракон»).
С помощью еще одного проходившего мимо мужчины утопающего спасли, но если второй спаситель был экспертом по зимнему плаванию и привык к холодной воде, то конь плавал в реке впервые в жизни и заболел после купания. Несмотря на известия о том, что животное поправилось, через несколько дней он все же скончался: печальной новостью поделилась газета South China Morning Post.
Бай Луну было семь лет. Илибай, владелец животного, рассказал, что конь впервые плыл по реке, но сразу понял, что нужно делать и активно помогал спасти человека.
«Без Бай Луна у нас бы ничего не вышло», признается мужчина.
После плавания в мерзлой воде у коня начался жар и несколько дней он испытывал слабость, а через неделю перестал есть. Первоначально Илибай подумал, что это вызвано переохлаждением, а врачи поставили животному диагноз — «кишечная непроходимость». Коню дали противовоспалительное, но. несмотря на это, через день он скончался.
Илибай, объезжавший Бай Луна целый год, признался, что у него разбито сердце: «Мы столько всего пережили. Простите, я не могу дальше говорить, я сейчас зарыдаю», — все, что смог выдавить из себя мужчина.
Друг Илибая рассказал, что он относился к коню, словно к ребенку, и тяжело переживает потерю. Мужчина, которого спасли из реки, винит в смерти коня себя, но его разубедили: по словам ветеринаров, болезнь не могла так быстро развиться от одного плавания в реке.
Тело коня сожгли в местном крематории для животных согласно правилам обращения с животными, а память о нем решили увековечить: в честь героического поступка Бай Луна городские власти пообещали поставить ему памятник на берегу реки.
Председатель местной торговой палаты сообщил, что купит для Илибая новую белую лошадь, потому что героизм хозяина животного, уроженца Синцзянь-Уйгурского автономного округа, тоже не должен остаться без внимания.
Пользователи соцсетей поддержали решение об установке памятника и сообщили, что будут помнить героическую лошадь, которая помогла спасти человеческую жизнь.
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