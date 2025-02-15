Белый конь, который помог спасти человека в Китае, погиб

С помощью еще одного проходившего мимо мужчины утопающего спасли, но если второй спаситель был экспертом по зимнему плаванию и привык к холодной воде, то конь плавал в реке впервые в жизни и заболел после купания. Несмотря на известия о том, что животное поправилось, через несколько дней он все же скончался: печальной новостью поделилась газета South China Morning Post.