Белые медведи стали чаще страдать из-за различных инфекций, выяснили ученые

Исследователи также рассмотрели факторы, которые повышают риск воздействия этих патогенов на медведей, и выяснили, что воздействие варьируется в зависимости от рациона питания и выше у самок, чем у самцов, что может быть связано с тем, что беременные самки устраивают берлоги на суше для выращивания детенышей.