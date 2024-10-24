Белые медведи стали чаще страдать из-за различных инфекций, выяснили ученые

По словам специалистов, изменения окружающей среды, связанные с глобальным потеплением, создают новые возможности для распространения вирусами, бактериями и паразитами среди арктической фауны.
Команда изучила образцы крови белых медведей в Чукотском море в 1987—1994 годах, а затем сравнила их с анализами 2008−2017 годов.
Ученые обнаружили, что в более поздних пробах стали чаще встречаться паразиты, вызывающие токсоплазмоз и неоспороз, бактериальные возбудители бруцеллеза, а также вирус собачьей чумки.
Исследователи также рассмотрели факторы, которые повышают риск воздействия этих патогенов на медведей, и выяснили, что воздействие варьируется в зависимости от рациона питания и выше у самок, чем у самцов, что может быть связано с тем, что беременные самки устраивают берлоги на суше для выращивания детенышей.
Ученые заключили, что, поскольку белые медведи сталкиваются с многочисленными стрессорами, связанными с изменением климата, и являются пищей для выживания, необходима дальнейшая работа по проверке популяций на наличие признаков заболеваний.